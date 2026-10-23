Fiumicino, per la festività di Ognissanti due appuntamenti tra storia antica e Halloween

Alla Necropoli di Porto torna “L’Al di Qua”, mentre ai Porti Imperiali è in programma lo scavo simulato per bambini

di Dario Nottola

Saranno due interessanti e coinvolgenti iniziative ad animare le aree archeologiche di Fiumicino in occasione della festività di Ognissanti, per gli appassionati di storia antica, famiglie e bambini. La prima, alla Necropoli di Porto all’Isola Sacra, il 1 novembre, alle 11.30, sarà “L’Al di Qua”, un’originale proposta del Parco Archeologico di Ostia Antica per festeggiare la ricorrenza dei Defunti.

“Ci sono luoghi, vicino a Roma, difficilmente raggiungibili e assediati dalla nostra modernità. Ci sono luoghi che hanno invece un’anima, e raccontano di un bel tempo antico. Non si tratta dei “master” dei monumenti turistici romani, ma di quelli, assai più modesti, che fanno loro da corollario. E allora, alla foce del biondo Tevere, Ostia Antica era insieme a Portus l’hub di una città di un milione e più di abitanti, Roma. Da qui passavano merci e viaggiatori, da qui il grano per sfamare la plebe romana, da qui arrivavano, prima che altrove, razze diverse, culture, religioni, modi di essere e di pensare. Un centro immenso rappresentato da due città dove vivevano le persone che lavoravano poi nei porti imperiali di Claudio e Traiano e dove la logistica era al livello di quella del pluripremiato e moderno aeroporto internazionale Leonardo da Vinci, a Fiumicino, non per caso costruito sopra uno dei due porti, quello di Claudio. Persone che avevano una vita, passioni, odi ed amori e delle quali resta, se sono stati fortunati, un’iscrizione antica e una tomba che le ricorda. Una delle necropoli di Ostia e Portus era proprio qui, all’Isola Sacra. Qui, il 1 novembre alle 11.30, un’idea tanto semplice quanto fortunata “libera” quelle povere anime da un vecchio modo di raccontare le loro vite e la loro morte, le rende di nuovo vive e presenti e le collega alle loro vite contemporanee di chi avrà voglia di venirlo a scoprire”, sottolinea il Parco Archeologico.

Il percorso dura tra un’ora e un’ora e mezzo; l’ingresso è gratuito, il biglietto per l’evento è di 7 euro, 5 euro per i possessori della Ostia Card. Prenotazione online: https://www.coopculture.it/it/prodotti/metti-un-week-end-a-ostia-antica-anche-in-inverno/ Poi, a grande richiesta, torna lo scavo di Halloween.

Domenica 1 novembre, nell’area archeologica dei Porti Imperiali di Claudio e di Traiano, è in programma uno scavo simulato davanti al Casale Torlonia.

Guidati dall’antropologa fisica Serena Vaccaro, i partecipanti potranno indagare i misteri del sottosuolo, con un’attività pensata per bambine e bambini tra 6 e 12 anni. In occasione della prima domenica del mese, anche gli accompagnatori potranno entrare gratuitamente nell’area archeologica. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: pa-oant.didattica@cultura.gov.it fino a esaurimento posti.