“Area Solidarietà Alitalia”, 25 anni di impegno tra solidarietà e cooperazione internazionale

L’associazione celebra un quarto di secolo di attività a sostegno delle popolazioni più fragili. Presentato il libro che racconta progetti, esperienze e testimonianze di un lungo viaggio solidale

di Fernanda De Nitto

L’Associazione “Area Solidarietà Alitalia Ets” ha festeggiato i suoi primi venticinque anni di attività, da quando nel 2001 alcuni dipendenti, dell’allora compagnia di bandiera, decisero di unire le loro forze per sostenere progetti internazionali dedicati all’infanzia disagiata e alle precarietà mondiali, tra tsunami e carestie.

L’organizzazione ha celebrato questo importante traguardo presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino, dove a fare gli onori di casa per l’amministrazione comunale sono stati l’Assessore alle Politiche Sociali Monica Picca, l’Assessore alla Cultura e al Bilancio Vincenzo D’Intino e la consigliera comunale Patrizia Fata.

L’evento, coordinato dalla tesoriera dell’associazione Brunella Bassetti, nel suo voler raccontare storie e aneddoti di volontari e progetti, ha visto la presentazione del libro, ideato dalla Presidente di Area Solidarietà Alitalia, Barbara Bassetti, dal titolo “Le rotte della solidarietà intorno al mondo”, il quale descrive le varie progettualità promosse dall’ente a livello internazionale e locale.

I festeggiamenti sono stati allietati dai gradevoli intermezzi musicali del Tiber Coro, ex Coro Alitalia, diretto dal maestro Paolo Scurpa. Il coro è stato accompagnato dalla coinvolgente Fire Dixie Jazz Band.

“L’Associazione dall’anno della sua fondazione si è da subito occupata di fornire assistenza e supporto per situazioni di disagio e precarietà a livello mondiale – ha dichiarato la Presidente di Area Solidarietà Alitalia ETS, Barbara Bassetti – Lo ha fatto dapprima per l’Africa per aiutare i bambini malnutriti, con la donazione di medicinali e generi alimentari, per poi strutturarsi come organizzazione vera e propria con progetti internazionali assistenziali”.

“Abbiamo cercato nel tempo – ha aggiunto – di collaborare a diversi progetti umanitari che ci hanno visto partecipi, ad esempio, in Madagascar, in Thailandia durante lo tsunami, in Israele e Galilea, in Romania dove è stato realizzato un campo di calcio mediante un progetto dedicato al giovane calciatore di Fiumicino, Mirko Fersini, prematuramente scomparso, o a San Giuliano di Puglia, sconvolto dal terremoto del 2002. Lo abbiamo fatto in America Latina, in particolare in Argentina e Brasile, e abbiamo sostenuto, altresì, attività di solidarietà anche a Cuba, nel Malawi e nelle Filippine”.

“Per il territorio locale abbiamo collaborato con diverse realtà tra cui la Misericordia, la Croce Rossa, le associazioni I Due Liocorni, Insieme con i disabili e Focene Insieme, con cui abbiamo iniziato alcuni progetti di sensibilizzazione, grazie anche all’intermediazione della consigliera comunale Patrizia Fata. Il nostro è un impegno costante, lontano spesse volte dai riflettori, dedicato a tutte quelle fragilità che il terzo settore prova a sopperire con caparbietà ed amore” ha concluso Barbara Bassetti.

“E’ stato un piacere partecipare ai festeggiamenti del 25° anniversario di Area Solidarietà Alitalia ETS, in occasione della presentazione del libro celebrativo. Un traguardo importante, che racchiude 25 anni di impegno, solidarietà, passione e attenzione verso gli altri – ha dichiarato l’Assessore al Sociale, Monica Picca – Le associazioni rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro territorio: con il loro lavoro contribuiscono a costruire una comunità più unita, inclusiva e vicina alle persone. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che, in questi anni, hanno dedicato tempo, energie e cuore a questo importante percorso, per un futuro ancora ricco di iniziative e soddisfazioni!”.

“Abbiamo sempre più necessità di valorizzare le nostre eccellenze, soprattutto quelle del terzo settore, incentivando ogni iniziativa utile a veicolare messaggi di promozione del tessuto sociale, mediante il confronto tra idee ed una programmazione efficiente – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Vincenzo D’Intino – Un plauso all’organizzazione per la sua storia e per la redazione del libro che racconta venticinque anni di impegno nel territorio, esportando nel mondo quei sentimenti che il popolo di Fiumicino è capace di condividere e sostenere”.

A conclusione dell’evento sono state consegnati dei riconoscimenti al consiglio direttivo storico dell’organizzazione.