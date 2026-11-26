A Fregene torna il maxi presepe del Villaggio dei Pescatori

L’8 dicembre l’inaugurazione con musica e autorità

di Dario Nottola

Il Villaggio dei Pescatori di Fregene si prepara a festeggiare il Natale con l’inaugurazione del tradizionale e suggestivo maxi presepe, in programma martedì 8 dicembre, alle 17.30.

Sarà un’occasione per ritrovarsi e condividere uno dei momenti più belli delle festività natalizie. Il presepe, con i suoi personaggi e le sue ambientazioni, richiama il fascino delle tradizioni, i ricordi di un tempo e il calore delle feste, valori che è bello continuare a custodire e tramandare.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e le autorità civili, militari e religiose. Il pomeriggio sarà arricchito dall’esibizione della scuola di musica La Pantera Rosa, che accompagnerà l’evento con un momento musicale.

Al termine dell’inaugurazione, gli organizzatori offriranno un momento conviviale per scambiarsi gli auguri e trascorrere insieme qualche ora in allegria. “Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per condividere un pomeriggio di festa, musica e tradizione, celebrando insieme l’arrivo del Natale nella suggestiva cornice del Villaggio dei Pescatori di Fregene”, l’invito dei promotori.