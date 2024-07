Il gelato si può conservare? Domande e curiosità sul mondo del gelato con Vincenzo Lenci

Dopo le differenze tra cono e coppetta e sul cioccolato fondente e al latte il tema di oggi è: “come conservare il gelato”

È capitato a tutti: piena estate, caldo afoso, momento perfetto per portare a casa una bella vaschetta di gelato fresco. Si preparano le prime coppette e neanche il tempo di finire che il gelato nella vaschetta ha già iniziato a sciogliersi. Infine, la vaschetta con il gelato rimasto viene riposta nel congelatore. Il gelato torna freddo, ma anziché tornare morbido e cremoso diventa duro come un blocco di ghiaccio. Ma c’è qualche modo per evitare che questo succeda? E, se è già successo, c’è un modo per far tornare il gelato più morbido?

Dopo gli articoli sulle differenze tra cono e coppetta e quello sul cioccolato fondente e al latte, proponiamo le nostre domande sul tema a Vincenzo Lenci, maestro-gelatiere e titolare del bar-gelateria Lenci in Darsena a Fiumicino.

Vincenzo, ma come mai il gelato, così morbido e cremoso all’inizio, diventa solido come un ghiacciolo quando viene messo nel congelatore di casa?

“Il problema in realtà non è il congelatore di casa, ma lo scioglimento. Il trucco è rimettere la vaschetta con il gelato avanzato nel freezer rapidamente, prima che inizi a sciogliersi. In questo modo viene preservata anche la morbidezza”.

Per quale motivo se il gelato si scioglie poi non torna più morbido?

“Per spiegarlo credo sia efficace usare questa analogia: sia il ghiaccio che la neve sono fatti degli stessi cristalli di acqua, ma uno è duro e l’latra è morbida. Come mai? La differenza è che tra i cristalli d’acqua che compongono la neve è presente dell’aria che li mantiene separati ed evita che si crei un blocco solido. Per il gelato è la stessa cosa. Quando viene versato nel mantecatore è in forma liquida e la cremosità è possibile perché continuamente mescolato. Questo movimento continuo permette all’aria di penetrare ed evitare così che si crei un vero e proprio blocco di ghiaccio. Una volta sciolto nella vaschetta e messo nel freezer di casa, non c’è niente che tiene il gelato in movimento e che impedisce ai cristalli di legarsi tra di loro. Il risultato è un congelamento statico. Decisamente più ghiaccio che neve”.

Le classiche vaschette in polistirolo proteggono il gelato dal calore per massimo 30/40 minuti

Ci sono modi per ridurre il problema dello scioglimento?

“È importante innanzitutto evitare che il gelato si sciolga durante il trasporto a casa. Bisogna mantenere il più possibile quella che viene chiamata ‘la catena del freddo’. Le vaschette in polistirolo classiche possono proteggere il gelato dallo scioglimento non più di 30/40 minuti e bisogna quindi evitare che passi più tempo di così. Borse termiche e ghiaccio possono far guadagnare qualche minuto, ma in piena estate, con le auto che diventano roventi sotto al sole, anche quelle non aiutano quanto si crede”.

Come può fare allora chi vuole comprare il gelato, ma non sa se farà in tempo a tornare a casa entro 30/40 minuti?

“Non posso rispondere per le vaschette di gelato industriale, ma per il gelato artigianale una soluzione c’è. Basterebbe chiedere in anticipo che la propria vaschetta venga messa in abbattitore e portata a temperature bassissime. La qualità del gelato sarà perfettamente preservata e durerà molto più a lungo prima di sciogliersi, anche diverse ore”.

E a casa dopo aver servito il gelato?

“Il mio consiglio è rimettere subito la vaschetta nel congelatore dopo che si sono fatte le prime porzioni, prima che il gelato abbia iniziato a sciogliersi. Inoltre, in questo caso la capacità isolante del polistirolo è un’arma a doppio taglio: così come impedisce al calore di entrare, così fa con il freddo. Noi abbiamo invece bisogno che il freddo entri subito e impedisca al gelato di iniziare a sciogliersi. Per questo è una buona idea sigillare inizialmente la vaschetta non con il suo coperchio, ma con della pellicola trasparente. In questo modo gli odori non potranno entrare, ma il gelo potrà farlo! Il nostro gelato non si scioglierà e così rimarrà più morbido e cremoso”.

Sigillare la vaschetta con la pellicola trasparente invece del coperchio in polistirolo farà entrare il freddo più rapidamente

Hai qualche consiglio su come ritardare lo scioglimento in coppe e coppette?

“Sì, posso condividere con voi un piccolo trucco. Se volete che il gelato duri più a lungo prima di sciogliersi, che sia per proprio gusto o, perché no, per fare un figurone con gli amici, mettete le coppe nel congelatore prima di usarle. Non importa che siano di vetro o ceramica, l’importante è che siano fredde, il più possibile. In questo modo, invece di trasmettere calore, la coppa contribuirà a tenere freddo il gelato e ne ritarderà lo scioglimento”.

Raffreddare le coppe in cui sarà servito il gelato permetterà di farlo sciogliere molto più lentamente

Una volta che il gelato è diventato duro nel congelatore c’è qualche modo per ammorbidirlo prima di mangiarlo?

“Nel caso di vaschette con gelato parzialmente sciolto e poi ricongelato il mio consiglio è di togliere il coperchio e mettere la vaschetta nel forno a microonde in modalità de-frost per 10-15 secondi. Controllare la consistenza e ripetere l’operazione finché il gelato non sarà abbastanza morbido”.

C’è un limite oltre il quale il gelato nel congelatore diventa cattivo?

“Il freddo fa si che il prodotto rimanga commestibile, ma io sconsiglio di consumare il gelato che è rimasto giorni interi nel congelatore. I processi naturali di ossidazione non si arrestano. Sapori e consistenze si perdono, il gusto sparisce e l’esperienza complessiva non è più la stessa. Il gelato andrebbe consumato sempre fresco e nella sua forma originale. Meglio acquistarne un pò di meno e cercare di finirlo tutto, piuttosto che comprarne tanto tutto insieme e doverlo poi tenere nel congelatore di casa per diversi giorni”.

Hai domande o aspetti del mondo del gelato che ti piacerebbe approfondire? Scrivi le tue domande a info@fiumicino-online.it e potrebbero essere incluse nei prossimi numeri della rubrica