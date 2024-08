Break Dance, nel Campionato Nazionale di Rimini prestigiosi risultati raggiunti dai giovani talenti di Fiumicino

Per i ragazzi della scuola di Breaking “D.R.T. Family” selezionati da Renato Casini, l’auspicio di vederli partecipare alle prossime olimpiadi

di Fernanda De Nitto

Il territorio di Fiumicino è ricco di giovani eccellenze sportive che si contraddistinguono per la molteplicità di successi che riescono, con grande capacità ed estro, ad ottenere nelle più svariate discipline.

Tra le attività sportive praticate con successo da molti ragazzi del territorio, spicca per talento e professionalità la scuola di Breaking “D.R.T. Family” dell’ASD Milleluci Sporting Center di Sabrina Caruana, presente a Fiumicino da oltre diciotto anni, fondata dall’istruttore federale Renato Casini. L’Associazione è riconosciuta dalla FIDESM, Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali.

La scuola di break dance è stata negli anni una fucina di talenti, che si sono contraddistinti per la molteplicità di vittorie e qualificazioni raggiunte in campionati nazionali ed internazionali.

Infatti, nel recente Campionato Nazionale svoltasi alla Fiera di Rimini alla fine di luglio, i giovanissimi sportivi, agonisti selezionati da Renato Casini della D.R.T. Family, hanno raggiunto importanti risultati di prestigio, ognuno per la sua categoria di appartenenza, valutata in base all’età dei ballerini.

A trionfare per il secondo anno consecutivo come campione italiano il B Boy Roberto Izzo detto “Formica Atomica”, di soli undici anni, premiato dalla giuria per le sue spiccate doti artistiche e qualità sportive. La crescita di categoria del giovane talentuoso permetterà nel tempo anche l’eventuale partecipazione alle selezioni olimpiche.

Altri due ragazzi della società sportiva di Fiumicino hanno raggiunto il terzo posto nel Campionato: il B Boy Giuseppe De Luca “Too Much”, di soli nove anni, e il diciottenne Federico Angiolino, detto “Kikler”.

Altra importante conferma delle doti artistiche dei ragazzi del territorio è arrivata dalla conquista del terzo posto a squadre del Team – Crew “Delta Skills”, formato da Giovanni De Luca, Giuseppe De Luca, Andrea Habashy, Roberto Izzo e Federico Angiolino, tutti giovanissimi talenti di età compresa tra i nove e i diciotto anni.

Anche gli altri ragazzi del team hanno raggiunto dei risultati notevoli, con il quinto posto nel Campionato Italiano di Rimini conquistato dal B Boy Andrea Habashy, di dodici anni, detto “Twenty Seven”, e il raggiungimento da parte di Giovanni De Luca, “Shallow”, del diciottesimo posto in Italia nel settore olimpico giovanile.

Tutti i ragazzi, giovani talentuosi di Fiumicino, sono allenati da Renato Casini insieme con il collaboratore Luca Di Manno, atleta della Federazione. La D.R.T Family si ritiene soddisfatta per i prestigiosi risultati raggiunti dai ballerini locali che, nonostante la giovane età, si stanno imponendo nel panorama internazionale della break dance, con l’auspicio di vederli partecipare, magari, alle prossime olimpiadi.