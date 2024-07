Fondente o al latte? Domande e curiosità sul mondo del gelato con Vincenzo Lenci

Il tema di oggi è scoprire di più sul mondo del cioccolato, e in particolare sul mondo del gelato al cioccolato

Dopo il confronto tra cono o coppetta della scorsa settimana, siamo pronti ad addentrarci nuovamente nel magico mondo del gelato artigianale assieme a Vincenzo Lenci, maestro gelatiere e titolare del bar-gelateria Lenci in Darsena a Fiumicino.

Ogni gelateria sceglie quali gusti proporre ai suoi clienti, ma ce ne sono alcuni che non mancano mai. Tra questi c’è sicuramente il cioccolato, ma forse sarebbe più corretto dire “i cioccolati” al plurale. Questo perché ogni cioccolato è diverso, che si tratti di gelato, torte, barrette o cioccolatini. Ma cosa determina questa differenza? Per scoprire di più sul mondo del cioccolato, e in particolare sul mondo del gelato al cioccolato, partiamo dalla domanda fondamentale che divide da sempre gli amanti di questo prodotto straordinario: fondente o al latte?

Caro Vincenzo, a volte diamo per scontato che i bambini preferiscano il cioccolato al latte, ma è altrettanto vero che gli adulti preferiscono il fondente?

“Nella mia esperienza di gelatiere ho notato che effettivamente è così. Il cioccolato fondente presenta delle note più intense, a volte amare, e non sempre queste sfumature sono gradite ai più piccoli, che preferiscono invece il gusto più dolce e morbido del cioccolato al latte. Al contrario gli adulti apprezzano di più la varietà di note, profumi e sapori che un buon fondente riesce a trasmettere”.

È vero che il cioccolato fondente è sempre più scuro di quello al latte?

“Quello del cioccolato fondente più scuro di quello al latte, e più in generale che un buon cioccolato fondente si riconosca perché scurissimo, è in realtà un falso mito. La verità è che a determinare il colore di un cioccolato, gelato o in altre forme, sono il tipo di materia prima utilizzata e la sua provenienza, anche a parità di ricettazione. Nella mia gelateria mi piace molto cambiare massa di cacao periodicamente per presentare alla clientela nuove variazioni di gelato al cioccolato. A volte si crea quella che sembra una contraddizione, anche se non lo è, ovvero che il cioccolato al latte sia più scuro di quello fondente! Essendo abituati alla situazione opposta, capita che qualche cliente pensi che gli abbiamo dato il gusto sbagliato. Poi per fortuna, dopo il primo assaggio, passa la paura!”.

Ma allora cosa determina davvero il colore di un gelato al cioccolato?

“Come accennavo nella risposta precedente il colore di un gelato al cioccolato, e del cioccolato in generale, è determinato dalla materia prima usata che di solito si presenta in tre possibili forme: la ‘massa di cacao’, la ‘copertura’ o la polvere di cacao. Nel mio caso impiego la massa, e infatti nelle mie etichette della mia vetrina non scrivo mai ‘fondente’, ma ‘massa di cacao’ seguita dalla provenienza. Ogni massa ha caratteristiche diverse, tra cui anche il colore che può essere scuro e setoso, oppure più chiaro opaco”.

Puoi spiegarci meglio cos’è la “massa di cacao”?

“La massa di cacao come suggerisce il nome, è la derivazione più pura del cacao e contiene solo due elementi: la pasta e il burro naturali del cacao stesso. Non vi è aggiunta né di zucchero, né di altri ingredienti. In un certo senso è come se fosse un fondente al 100%. Io la preferisco alle altre soluzioni perché mi permette di decidere in autonomia quanto e che tipo di zucchero aggiungere alla ricetta del mio gelato”.

Che differenza c’è tra massa di cacao e il “fondente”?

“Io marco questa distinzione in termini di che materia prima è stata usata per realizzare il prodotto finale. La cosiddetta ‘copertura’ è simile alla massa, ma contiene già una percentuale di zucchero. La massa invece, come dicevo prima, non contiene zucchero, che viene aggiunto solo in seguito durante la realizzazione del gelato. In termini generici, potremmo dire che sono entrambi ‘fondenti’. Quando si tratta di gelato, mi riferisco al ‘gelato di massa’ quando è realizzato a partire dalla massa di cacao e al ‘fondente’ quando è realizzato a partire dalla copertura. È un pò complicato… ma anche affascinante!”

Quali sono le varietà di cacao migliori?

Il cacao cresce e viene prodotto solo in Paesi della fascia equatoriale. È difficile dire quale sia il migliore, perché le varietà sono tante e ognuna ha le sue peculiarità. Inoltre, di ogni provenienza ci sono varietà più o meno pregiate. Credo che più che di varietà ‘migliori’ si debba parlare di ‘preferite’.

Quali sono i migliori gusti da abbinare al gelato al cioccolato fondente?

“Riagganciandomi al discorso sulle varietà di cacao, penso che gli abbinamenti dipendano molto dal tipo di cioccolato. Ad esempio, un fondente con note floreali, secondo me, sta benissimo assieme a un gusto frutta, mentre con il gelato al cocco a me piace di più il cioccolato al latte. Poi ovviamente l’abbinamento più facile è con i gusti crema, ma io invito sempre i miei clienti a sperimentare un pò con abbinamenti più arditi. Suggerisco anche di prendere più tipi di cioccolato insieme, così da poterli confrontare in modo diretto e notare meglio le differenze”.

Il cioccolato fondente è per forza amaro?

“No, un buon fondente non è per forza amaro. Il livello di amarezza dipende dalla quantità di massa (o copertura) usata nella preparazione del gelato. Alcuni preferiscono il cioccolato più amaro, altri meno. La cosa più difficile per un gelatiere è trovare un buon equilibrio.

È vero che gli intolleranti al lattosio possono mangiare il cioccolato fondente senza problemi?

“Bisogna sempre chiedere, perché non dipende solo dalla lavorazione in gelateria, ma anche da come è stata trattata la materia prima. Nella mia gelateria, ad esempio, realizzo il gelato al cioccolato fondente senza aggiungere latte e impiegando solo massa di cacao vegana che, per forza di cose, è anch’essa senza latte. Tuttavia, questa è una scelta personale di ogni gelatiere e delle aziende che forniscono la massa.

Hai qualche consiglio per gli amanti del gelato al cioccolato?

“Aspettavo questa domanda! Il mio consiglio per gli amanti del cioccolato, in forma di gelato e non, è quello di memorizzare il nome delle varietà e la provenienza! Come dicevamo prima, ogni varietà ha il suo gusto e questo cambia molto il sapore del prodotto finale. A volte capita che qualche cliente mi chieda: ‘Sbaglio o hai cambiato la ricetta del fondente?’ La risposta è che non è la ricetta ad essere cambiata, ma la varietà di cacao usata! Solo memorizzando il nome della varietà possiamo scoprire quali tipi di fondente sono i nostri preferiti. Appuntamento alla settimana prossima con un nuovo articolo della nostra rubrica dedicata al mondo del gelato artigianale: ‘Falsi miti sul colore del gelato’.

Hai domande o aspetti del mondo del gelato che ti piacerebbe approfondire? Scrivi le tue domande a info@fiumicino-online.it e potrebbero essere incluse nei prossimi numeri della rubrica