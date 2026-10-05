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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 5 Ottobre 2026

Nuovi Corsi di Astronomia 2026/2027

Il Gruppo Astrofili Palidoro inaugura la nuova stagione con corsi base, astrofotografia e approfondimenti sulla fisica moderna

 

 

Riparte la stagione scientifica del Gruppo Astrofili Palidoro, con una nuova proposta di Corsi di Astronomia per il 2026/2027 rivolta sia a chi si avvicina per la prima volta all’osservazione del cielo sia agli appassionati che desiderano approfondire argomenti più avanzati.

 

 

Le attività si svolgeranno nelle sedi di Palidoro e nell’area di Guidonia/Fonte Nuova, con lezioni teoriche, momenti pratici e occasioni di confronto diretto con i docenti.

 

 

A Palidoro, il 17 ottobre prenderanno il via tre diversi percorsi. Il Corso Base di Astronomia, tenuto da Mara Moriconi, accompagnerà i partecipanti alla scoperta del Sistema Solare, delle galassie, delle costellazioni e dell’utilizzo del telescopio. Nella stessa giornata inizieranno anche il Corso Base di Astrofotografia, con Gabriele Spaziani, dedicato alle tecniche di ripresa, alla post-produzione e all’esperienza pratica sul campo, e il Corso Avanzato di Astronomia, condotto da Giuseppe Conzo, che affronterà temi come materia oscura, buchi neri, relatività generale e onde gravitazionali.

 

 

Il 24 ottobre, invece, partirà a Santa Lucia di Fonte Nuova il Corso Base di Astronomia tenuto da Giacomo Marrani, pensato in particolare per gli appassionati dell’area di Guidonia e dei comuni limitrofi.

 

 

Le quote di partecipazione partono da 40 euro per i corsi di astronomia, con possibilità di scegliere la formula da 70 euro comprensiva di una lezione extra, mentre il corso di astrofotografia ha un costo di 60 euro. I posti disponibili sono limitati, per favorire un rapporto diretto tra partecipanti e docenti, ed è quindi consigliata la prenotazione anticipata.

 

 

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare www.astrofilipalidoro.it oppure scrivere a info@astrofilipalidoro.it.

 

 

Un’occasione per avvicinarsi all’astronomia, approfondire le proprie conoscenze e imparare a osservare il cielo con occhi nuovi.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Giuseppe Conzo Gruppo Astrofili Palidoro
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