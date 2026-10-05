Maccarese, una biblioteca dove le storie parlano tutte le lingue del mondo

Il 10 ottobre la Biblioteca dei Piccoli presenta il Presidio territoriale “Mamma Lingua”, nato per custodire la lingua madre e trasformare la diversità linguistica in una ricchezza condivisa

Ci sono libri che insegnano a leggere e libri che aiutano a non dimenticare da dove veniamo. A Maccarese, sugli scaffali della Biblioteca dei Piccoli, queste due storie spesso coincidono.

Qui convivono parole in rumeno e punjabi, francese e somalo, tedesco, inglese, ucraino, portoghese e in molte altre lingue. Libri bilingui e trilingui, fiabe provenienti da Paesi lontani, racconti per l’infanzia e per ragazzi. Un patrimonio di oltre cinquecento volumi costruito nel tempo, quasi pagina dopo pagina, seguendo i cambiamenti di un territorio che da sempre conosce il significato della parola migrazione.

È da questa esperienza che nasce il Presidio territoriale “Mamma Lingua – Storie per tutti, nessuno escluso”, che sarà presentato sabato 10 ottobre, a partire dalle 10.30, alla Casa della Partecipazione di Maccarese, in via del Buttero.

Il progetto, promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche insieme ad altri partner, parte da un’idea tanto semplice quanto importante: un bambino che cresce imparando una nuova lingua non deve necessariamente lasciare indietro quella con cui ha pronunciato le sue prime parole.

La lingua delle prime storie

La lingua madre non è soltanto uno strumento per comunicare. È la lingua delle prime voci ascoltate, delle filastrocche, delle ninne nanne, delle storie raccontate in famiglia. È una parte della memoria e dell’identità.

“Mamma Lingua” nasce proprio per aiutare bambini e famiglie a mantenere vivo questo patrimonio, soprattutto quando la crescita avviene in un Paese e in un contesto linguistico diversi da quelli di origine.

La lettura condivisa diventa così un ponte: tra genitori e figli, tra una lingua e un’altra, tra il luogo da cui si proviene e quello in cui si sta costruendo il proprio futuro.

Il 5 giugno 2026 la Biblioteca dei Piccoli ha ricevuto ufficialmente il riconoscimento di Presidio Mamma Lingua, a coronamento di un percorso iniziato molto prima dell’adesione al progetto. L’attenzione alle culture “altre”, infatti, appartiene alla biblioteca fin dai suoi primi passi.

Un territorio fatto di partenze e arrivi

Per comprenderne le ragioni basta guardare alla storia di Maccarese e del litorale romano. Tra gli anni Venti e Trenta del Novecento, famiglie provenienti soprattutto dal Veneto e dalla Romagna arrivarono in questa parte del Lazio per partecipare alla grande opera di bonifica. Ancora molti anni dopo, tra Maccarese, Fregene e Passoscuro, capitava di ascoltare figli e discendenti di quelle famiglie conversare nei dialetti delle regioni di provenienza.

Un frammento d’Italia trapiantato sul litorale

Poi, dagli anni Novanta, sono arrivati nuovi viaggi e nuove geografie. Romania e Albania, quindi India, Giappone, Cina e altri Paesi. Lingue diverse hanno iniziato a incontrarsi nelle scuole, nelle strade, nelle famiglie.

La biblioteca ha seguito quasi naturalmente questa trasformazione

Non sorprende, allora, che tra i suoi primi numeri di inventario comparissero già i volumi della collana Mondadori “Fiabe dal mondo” e i libri della casa editrice Sinnos, che fin dalle sue origini ha dedicato particolare attenzione alle pubblicazioni bilingui e alle storie legate all’esperienza della migrazione. Quello che all’inizio era uno scaffale è diventato negli anni una piccola biblioteca nella biblioteca.

Cinquecento modi di raccontare una storia

Oggi lo Scaffale Interculturale raccoglie più di cinquecento titoli di letteratura di qualità destinati a bambini e ragazzi. Accanto ai volumi in una sola lingua trovano posto edizioni bilingui e trilingui: libri pensati per essere sfogliati insieme, magari da un genitore che legge nella propria lingua e da un bambino che sta imparando l’italiano.

Nel corso del 2026 questo patrimonio si è arricchito ulteriormente grazie alla “valigia” di Mamma Lingua, una selezione di opere scelte tra le migliori proposte editoriali per l’infanzia nelle lingue previste dal progetto. Non si tratta semplicemente di mettere a disposizione libri stranieri. Il significato è più profondo: riconoscere che conoscere più lingue non è un ostacolo da superare, ma una ricchezza da coltivare. Conservare la lingua appresa nei primi anni di vita significa infatti continuare ad avere accesso alle parole della propria famiglia, alle storie dei nonni, alle tradizioni e a un intero universo culturale.

Uno dei due Presìdi del Lazio

La Biblioteca dei Piccoli di Maccarese è una delle due realtà del Lazio riconosciute come Presidio territoriale Mamma Lingua, insieme al Centro specializzato ragazzi e servizio scuola di Biblioteche di Roma. Il Presidio di Maccarese può contare su tre bibliotecari formati attraverso corsi specifici dell’Associazione Italiana Biblioteche e del team nazionale del progetto. Intorno a loro opera inoltre il gruppo stabile dei volontari della Biblioteca dei Piccoli, che negli anni ha sviluppato un’esperienza significativa sui temi della lettura, dello sviluppo del linguaggio e della crescita dei bambini.

Il prossimo capitolo deve ancora essere scritto

La programmazione delle attività del Presidio è infatti in fase di definizione e la Biblioteca dei Piccoli guarda ora al territorio, proponendo collaborazioni con scuole, associazioni e Amministrazione comunale. L’obiettivo è trasformare lo scaffale in qualcosa di ancora più vivo: un luogo di incontri, letture, relazioni e scambi. Perché una biblioteca interculturale non è soltanto una biblioteca che possiede libri in molte lingue. È un luogo nel quale ogni bambino può riconoscere almeno una parola che gli appartiene. E, nello stesso tempo, scoprirne centinaia che appartengono agli altri.