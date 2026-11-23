“Golden Tracks”, al Museo del Saxofono un viaggio tra i grandi successi della musica

Sabato 28 novembre la Gianluca Galvani Band porta a Maccarese un repertorio di brani italiani e internazionali, rivisitati tra jazz, soul, pop e funk

di Dario Nottola

Sabato 28 novembre, alle 21, il Museo del Saxofono a Maccarese ospita “GOLDEN TRACKS – La musica che viene dal cuore”, concerto della Gianluca Galvani Band dedicato ad alcuni dei brani più conosciuti della musica italiana e internazionale.

Il programma riunisce composizioni e canzoni di epoche e generi diversi, con arrangiamenti che spaziano dal jazz al soul, dal pop al funk. In scaletta, musiche di Ennio Morricone, Amy Winehouse, Nat King Cole, Bill Withers, Norah Jones, Pino Daniele, Bob Marley e Michael Jackson, autori e interpreti che hanno segnato la storia della musica degli ultimi decenni.

La Gianluca Galvani Band propone una rilettura personale di questo repertorio, privilegiando l’interazione tra gli strumenti, le possibilità espressive della voce e la varietà delle soluzioni ritmiche e armoniche. Il risultato è un programma che alterna brani melodici e momenti più dinamici, mantenendo riconoscibili i caratteri delle composizioni originali.

La formazione comprende Chiara Vecchio alla voce, Gianluca Galvani al saxofono e alla tromba, Renato Gattone al basso elettrico, Paolo Bernardi al pianoforte e Gianluca Perasole alla batteria. Cinque musicisti che mettono a confronto esperienze e sensibilità differenti, dando vita a un’esecuzione in cui trovano spazio sia gli arrangiamenti d’insieme sia gli interventi solistici.

Particolare attenzione è riservata al ruolo degli strumenti a fiato e alle sonorità del saxofono, elemento che caratterizza il progetto e che trova una naturale collocazione negli spazi del Museo, sede dedicata alla storia, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura saxofonistica.