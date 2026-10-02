EuroBirdwatch 2026, il litorale romano celebra la migrazione degli uccelli

Il 3 e 4 ottobre appuntamenti all’Oasi Lipu CHM di Ostia e, per la prima volta, al Parco archeologico di Ostia Antica. Birdwatching, visite guidate e iniziative dedicate alla biodiversità nel segno di San Francesco

di Dario Nottola

Ben 50 appuntamenti in tutta Italia a cura della Lipu, tra cui quelli all’Oasi CHM di Ostia e, per la prima volta, al parco archeologico di Ostia antica, nelle aree più belle per il birdwatching tra parchi, oasi, riserve e zone umide, e un mese intero dedicato al birdwatching per i più giovani. Si parte con le due giornate dedicate alla migrazione autunnale degli uccelli, nel weekend di domani sabato 3 e domenica 4 ottobre, con l’Eurobirdwatch, il più importante evento europeo dedicato al birdwatching, dedicato quest’anno a San Francesco d’Assisi, nell’800esimo anniversario dalla morte.

Giunto alla 34esima edizione, l’iniziativa si svolgerà in oltre 30 Paesi europei e dell’Asia centrale, tra cui l’Italia, dove la Lipu guiderà numerose osservazioni ornitologiche grazie ai volontari e allo staff di oasi e riserve e ai volontari delle delegazioni, nelle più spettacolari aree in Italia per il birdwatching.

Inoltre, per tutto il mese di ottobre la Lipu organizza inoltre il Birdwatching dei piccoli e delle piccole, con un vasto programma che si svolgerà nelle Oasi e riserve della Lipu, per far conoscere anche ai più giovani la bellezza della natura. L’Eurobirdwatch, in uno spirito di amicizia, comunità, rispetto e amore per la natura, è dedicato quest’anno a San Francesco, santo protettore della natura e dell’ambientalismo, che moriva nella notte tra il 3 e il 4 di ottobre di 800 anni fa.

“Quest’anno – afferma Alessandro Polinori, presidente della Lipu-BirdLife Italia – abbiamo legato l’evento di osservazione e conteggio della migrazione autunnale degli uccelli a quella straordinaria figura quale è stata Francesco d’Assisi, con il suo messaggio a dir poco innovativo di fratellanza con la natura e, in special modo, di amore per gli uccelli. E’ un ricordo che stride clamorosamente con l’idea di impattare ancora di più la natura attraverso la riforma della caccia, che il Parlamento vorrebbe approvare nonostante l’opposizione dell’opinione pubblica e della scienza e i rischi di infrazione europea.

Prenderci cura della biodiversità, che è poi lo spirito anche dell’Eurobirdwatch – conclude il presidente della Lipu – è un contributo essenziale alla salvezza del Pianeta, mai come oggi attraversato da conflitti e violenza”.

Durante l’Eurobirdwatch saranno osservabili circa 200 specie, tra migratori e svernanti in arrivo dai Paesi del nord e dall’Est: rapaci come aquila minore, poiana e sparviere, aironi e anatre nelle zone umide e, inoltre, i primi “svernanti” come pettirosso, fringuello, tordo bottaccio, luì piccolo e frosone.

EUROBIRDWATCH 2026 SUL LITORALE ROMANO – PROGRAMMI

3–4 ottobre

Oasi Lipu CHM di Ostia

Via dell’Idroscalo – parcheggio del Porto Turistico di Roma, Ostia Lido

Sabato 3 ottobre

Ore 10:00

Visita guidata in Oasi – Birdwatching

Osservazione dell’avifauna accompagnati dai birdwatcher dell’Oasi.

Consigliati binocolo e scarpe comode.

Ore 16:15

Laboratori didattici sulla biodiversità dell’Oasi – su prenotazione

Ore 17:30

Presentazione del libro

Athena. Sulle tracce di una piccola dea

Un viaggio fotografico e scientifico alla scoperta della civetta, piccolo rapace notturno legato fin dall’antichità alla dea Atena. Il volume unisce le immagini del fotografo naturalista Andrea Daina Palermo, frutto di circa dieci anni di osservazioni, ai testi della naturalista e giornalista scientifica Francesca Buoninconti, raccontando la biologia, il comportamento e la capacità di questa specie di convivere con le attività umane.

Intervengono:

Alessandro Polinori, Presidente della Lipu – BirdLife Italia

Ester Mantero, Responsabile dell’Oasi Lipu di Ostia

A seguire

Liberazione di un animale selvatico, salvato e curato dal Centro Recupero Fauna Selvatica (CRFS) della Lipu di Roma.

Successivamente

Libero accesso all’Oasi e osservazione dell’avifauna al tramonto

Domenica 4 ottobre

Ore 10:00

Visita guidata in Oasi – Birdwatching

Osservazione dell’avifauna accompagnati dai birdwatcher dell’Oasi.

Consigliati binocolo e scarpe comode.

Consigliamo scarpe comode, abbigliamento adatto alle attività all’aperto, borraccia e, per chi lo possiede, binocolo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: chm.ostia@lipu.it

4 ottobre – EuroBirdwatch 2026 al Parco Archeologico di Ostia Antica: tra Natura e Archeologia

a cura della Delegazione Lipu Ostia – Gruppo Birdwatchers

Per la prima volta, il Parco Archeologico di Ostia Antica, a seguito della convenzione recentemente siglata con la Lipu, ospita l’EuroBirdwatch, la giornata europea dedicata all’osservazione degli uccelli selvatici! Un’occasione unica per scoprire la biodiversità del Parco guidati dagli esperti della Lipu.

PROGRAMMA DELL’EVENTO – 4 OTTOBRE 2026

* Ore 10:00 – Ritrovo e Accoglienza

Incontro con i partecipanti presso la Caffetteria del Parco Archeologico di Ostia Antica. Introduzione all’evento e partenza per la passeggiata ecologica.

* Ore 10:30 – Visita Guidata di Birdwatching

Itinerario guidato lungo i percorsi del Parco, unendo il fascino della storia antica all’avvistamento delle specie ornitologiche che popolano l’area.

* Ore 11:30 – Arrivo nell’Area Birdwatching “Capanno Aves Ostiensis”

Tappa finale presso l’area birdwatching dedicata per l’osservazione assistita con binocoli, riconoscimento delle specie e sessione conclusiva.

INFO PRATICHE E PRENOTAZIONI

* Ingresso: L’evento si svolge in occasione della #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.

* Prenotazione: Obbligatoria per l’evento, scrivendo a chm.ostia@lipu.it specificando il nome dell’iniziativa al momento dell’adesione