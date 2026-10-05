Cadenze Letterarie, il 9 ottobre a Fiumicino il cinema italiano torna protagonista con Antonio Santoriello

All’Orto Stiloso Bistrot una serata dedicata a Evviva la commedia all’italiana – Anni 70/80. Ingresso libero con posti limitati

Cadenze Letterarie torna venerdì 9 ottobre alle ore 19:00 all’Orto Stiloso Bistrot, in via del Faro 115 a Fiumicino, con una serata interamente dedicata a uno dei capitoli più riconoscibili e ancora oggi più amati del nostro cinema: la commedia all’italiana degli anni Settanta e Ottanta.

Al centro dell’incontro ci sarà Evviva la commedia all’italiana – Anni 70/80 di Antonio Santoriello, un volume costruito attraverso testimonianze dirette, ricordi, aneddoti e retroscena raccolti dall’autore presso interpreti che hanno attraversato quella stagione cinematografica. Nel libro compaiono, tra gli altri, Milena Vukotic, Pippo Franco, Leo Gullotta, Maurizio Mattioli, Alvaro Vitali, Adriana Russo, Mauro Di Francesco, Gianni Ciardo, Maurizio Micheli, Andrea Roncato, Francesca Antonaci “Gegia”, Giuseppe Pambieri, Pippo Santonastaso, Mirella Banti, Lucio Montanaro e Nikki Gentile.

Il volume non si limita a rievocare una stagione cinematografica, ma prova a restituirne il carattere popolare attraverso le voci di chi quel cinema lo ha vissuto direttamente. Presentato nel 2026 anche al Music Day Roma, alla presenza dell’autore e di Adriana Russo, il libro è stato definito dal critico e docente di Storia del cinema italiano Fabio Melelli come una ricognizione precisa di un cinema autenticamente popolare, costruita sulle testimonianze dei suoi protagonisti.

Antonio Santoriello, nato nel 1988, lavora come social media manager ed è da sempre legato al mondo del cinema e dello spettacolo. Prima di questo volume ha pubblicato Quanno se scherza bisogna esse seri – Viaggio nella filmografia di Alberto Sordi, Nun se batte – Le battute cult dei filmoni all’italiana con Tomas Milian, Non solo Loris Batacchi – Intervista a Andrea Roncato e Franco Califano: Gli applausi non finiscono mai. Il suo percorso editoriale mostra con chiarezza una costante: raccogliere e riportare al presente volti, linguaggi e memorie della cultura popolare italiana.

Evviva la commedia all’italiana – Anni 70/80 ha inoltre ricevuto nel 2026 una menzione speciale per l’originalità e il Premio Giovani per la “miglior presentazione live” all’Aracnea Film and Book Festival di Castellaneta, assegnato dalla giuria studentesca dell’I.I.S.S. Quinto Orazio Flacco.

A Fiumicino il libro diventerà il punto di partenza per una serata costruita secondo la formula di Cadenze Letterarie: più linguaggi intorno allo stesso tema, senza trasformare la presentazione in una semplice successione di interventi. A condurre l’incontro sarà Dino Tropea, ideatore e curatore di Cadenze Letterarie.

Le letture artistiche saranno affidate all’attrice Francesca Stajano Briganti, chiamata ancora una volta a dare voce e ritmo ai passaggi scelti per la serata.

Lo storico del cinema Raffaele Riveccio offrirà invece un contributo capace di collocare personaggi, film e linguaggi nel contesto in cui sono nati, aiutando il pubblico a leggere quel cinema non soltanto attraverso la nostalgia ma come testimonianza di un’Italia che stava cambiando.

Le arti visive saranno affidate al maestro Salvatore Fazio, che accompagnerà l’incontro con il proprio linguaggio fatto di immagini, simboli, ironia e interpretazione.

Interverranno inoltre la Dott.ssa Sonia Buscemi, con il suo contributo psicologico, la Dott.ssa Maria Grazia Imbimbo e il Dott. Sergio Mingrone, chiamati ad aprire ulteriori prospettive sui temi che emergeranno dal libro, dai film e dai ricordi condivisi durante la serata.

Presente anche Velia Maria Lapudula, presidente di Associazione Valore Sociale ONLUS ETS e direttrice di Cos’Accade. La presenza dell’associazione amplia il significato dell’incontro, mettendo in relazione cultura, inclusione, responsabilità sociale e partecipazione.

Cadenze Letterarie continua così a lavorare su un’idea precisa: riportare la cultura dentro luoghi in cui le persone possano realmente incontrarsi. In un tempo dominato da contenuti veloci, piattaforme e relazioni spesso mediate dallo schermo, scegliere di sedersi nella stessa sala, ascoltare, intervenire, ricordare e discutere insieme acquista un valore particolare.

“Con questo libro non vogliamo limitarci a ricordare dei film – spiega Dino Tropea – Ci interessa capire perché quelle storie continuino ancora oggi a parlarci. La commedia italiana sapeva far ridere, ma spesso dietro la risata mostrava fragilità, contraddizioni, ambizioni e piccoli fallimenti nei quali il pubblico riusciva a riconoscersi. Il 9 ottobre vogliamo rimettere quelle immagini in circolo e lasciare che anche il pubblico porti dentro la serata i propri ricordi“.

Il cinema popolare degli anni Settanta e Ottanta continua, infatti, a occupare uno spazio particolare nella memoria collettiva. Molti titoli sono sopravvissuti alla propria epoca attraverso le repliche televisive, le battute diventate linguaggio comune, le interpretazioni di attori capaci di attraversare cinema, teatro e televisione. Il libro di Santoriello lavora proprio su questa eredità, lasciando parlare direttamente numerosi protagonisti e facendo emergere il rapporto tra set, mestiere, pubblico e memoria.

Ad accompagnare idealmente il percorso del progetto resta anche Mirko Mascioli, testimonial di Cadenze Letterarie, con un messaggio che sintetizza bene lo spirito della rassegna: “La cultura ritrova la sua dimensione più umana”.

Quella del 9 ottobre sarà quindi una serata per chi ha vissuto direttamente quel cinema, per chi lo ha scoperto dopo, per chi conserva un film, una battuta o un volto legato a un ricordo personale, ma anche per chi vuole conoscere per la prima volta quella stagione attraverso la voce di chi ne è stato protagonista.

L’appuntamento è per venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 19:00, presso L’Orto Stiloso Bistrot, via del Faro 115, Fiumicino. Ingresso libero, posti limitati. È possibile prenotare contattando direttamente L’Orto Stiloso Bistrot. Per aggiornamenti e prossimi appuntamenti è possibile seguire la pagina Facebook di Cadenze Letterarie e gli altri canali social del progetto.