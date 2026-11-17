Top Level Fighters – Blackout, grande spettacolo a Stazione Birra: Careddu conquista la finale Oktagon Talents

Pubblico delle grandi occasioni per la prima edizione firmata ASD Team Rocchi: una giornata di Muay Thai e Kickboxing tra giovani promesse, Prestige Fight e incontri di alto livello

di Fernanda De Nitto

Una giornata di sport, adrenalina e spettacolo quella organizzata presso Stazione Birra, storica location alle porte di Roma, con la “Top Level Fighters – Blackout”, manifestazione dedicata alla Muay Thai e alla Kickboxing, organizzata dall’ASD Team Rocchi di Fiumicino, sotto l’egida di Fight1, con il patrocinio del Coni Lazio e il supporto dell’ente di promozione sportiva Csen.

Una cornice di pubblico importante ha accompagnato la prima edizione del circuito Top Level Fighters, sotto la sigla Fight1, segnando con “Blackout” l’inizio di un nuovo capitolo per la manifestazione sportiva. La giornata è iniziata alle prime ore del mattino con le competizioni a contatto leggero, che hanno visto protagonisti i bambini e gli atleti più giovani. Tali incontri sono stati occasione per avvicinare le nuove generazioni agli sport da combattimento, nel rispetto delle regole e dei valori della disciplina sportiva.

Nel pomeriggio il livello agonistico è progressivamente salito con gli incontri a contatto pieno, fino al gala serale ed il vero momento clou dell’evento. Sul ring si sono, infatti, alternati atleti provenienti da diverse regioni d’Italia che hanno dato vita ad una serie di Prestige Fight di Muay Thai e K-1 Rules, caratterizzati da intensità, tecnica e spettacolarità.

Ad impreziosire la serata è stata la finale di Oktagon Talents per la categoria 71 kg che ha visto Lorenzo Careddu imporsi su Nale, conquistando l’accesso al grande evento internazionale Oktagon, in programma il prossimo 5 dicembre.

“Un risultato di grande valore per l’atleta e un motivo di prestigio per la Top Level Fighters che si conferma una vetrina importante per i talenti emergenti del panorama italiano, offrendo loro la possibilità di accedere a palcoscenici di livello internazionale – dichiara Enrico Rocchi, maestro fondatore dell’ASD Team Rocchi di Fiumicino – Il successo della manifestazione è stato reso possibile grazie al contributo del main sponsor Graziella Ristorante e Compagnone Impianti Srl, aziende che hanno scelto di sostenere il progetto e investire nella crescita dello sport. Top Level Fighters rappresenta, infatti, un punto di incontro tra agonismo, spettacolo e promozione sportiva, con particolare attenzione alla formazione dei giovani e alla valorizzazione degli atleti italiani”.

Spenti i rifletti di “Blackout” l’organizzazione guarda già al prossimo appuntamento del 31 gennaio 2027 dove presso l’Orion Arena di Ciampino andrà in scena la “Top Level Fighters – Arena of Glory”, una nuova edizione che intende ampliare ulteriormente gli orizzonti della manifestazione, con incontri di caratura nazionale e internazionale. Un progetto, quello promosso dall’ASD Team Rocchi, che punta a consolidare il ruolo della città e della Capitale nel panorama italiano degli sport da combattimento e a costruire nuove opportunità per gli atleti di oggi e domani.