Supernova Fiumicino, nuova sfida in trasferta: a Montesacro serviranno grinta e intensità

Coach Russo suona la carica alla vigilia: “Dobbiamo essere vivi sin dalla palla a due e alzare l’asticella dell’intensità”

La Supernova Fiumicino è pronta a tornare sul parquet per affrontare un nuovo e impegnativo appuntamento di campionato. Dopo l’ennesimo rinvio della sfida contro l’Omnia, questa volta dovuto all’allarme bomba che ha coinvolto numerosi istituti scolastici della regione e non solo, la formazione aeroportuale ha messo da parte l’imprevisto e concentrato tutte le proprie energie sulla prossima trasferta.

Domenica pomeriggio, alle ore 18:00, i ragazzi di coach Giorgio Russo saranno ospiti del Montesacro Roma per la settima giornata del girone di andata del campionato di Divisione Regionale 1. Una sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice e nella quale attenzione, determinazione e approccio mentale potrebbero rivelarsi decisivi.

A presentare l’incontro è proprio coach Giorgio Russo, che chiede ai suoi una prova di maturità e soprattutto un atteggiamento aggressivo fin dai primi possessi.

“Ci aspetta la solita trasferta del nostro girone ricca di insidie, dove i particolari faranno come sempre la differenza. Mi aspetto continuità da parte dei miei ragazzi e la voglia di alzare l’asticella dell’intensità anche quando la gara attraversa le sue fasi più lente”.

Il tecnico della Supernova pone poi l’accento su un aspetto emerso nelle prime uscite stagionali: la differenza di approccio tra le partite disputate in casa e quelle lontano dal proprio pubblico.

“In questa primissima parte della stagione abbiamo subito trovato fiducia negli inizi delle gare casalinghe, mentre in trasferta abbiamo permesso ai nostri avversari di trovare immediatamente ritmo. Ecco perché già da domani dovremo essere vivi sin dalla palla a due”.