Supernova Fiumicino, è uno show da 105 punti: anche la UISP si arrende ai rossoneri

Prestazione dominante per la squadra di coach Russo, che conquista una larga vittoria e conferma la propria compattezza. Di Natale: “Siamo un gruppo unito”

La Supernova Fiumicino non conosce ostacoli e continua la propria marcia. I rossoneri superano nettamente anche la UISP XVIII con un eloquente 105-72, al termine di una partita che ha regalato spettacolo, divertimento e tante indicazioni positive. Una delle migliori prestazioni di questa prima parte di stagione, per qualità del gioco e partecipazione di tutto il gruppo.

La formazione di coach Russo prende subito in mano le redini dell’incontro, imponendo ritmo e intensità fin dalle prime battute. Il 17-6 del quinto minuto fotografa già l’ottimo approccio dei padroni di casa. Soltanto un breve tentativo di reazione degli ospiti, sul finire del primo quarto, interrompe momentaneamente il dominio rossonero. Da quel momento, però, la Supernova riprende a correre senza concedere spazio agli avversari: 43-24 al 14′, 61-35 all’intervallo e addirittura 87-47 al termine della terza frazione.

Un crescendo continuo, accompagnato dagli applausi del pubblico e da una prestazione corale nella quale tutti hanno saputo dare il proprio contributo. Particolarmente positive le risposte arrivate dalla panchina, con Madonna, Zappalà, Rinaldi e Di Natale protagonisti di una prova di grande partecipazione. A referto spiccano i 23 punti di Zappalà, i 20 di Galan, i 16 di Parlato e i 15 di Norcino.

Archiviata la bella vittoria, per la Supernova è già tempo di guardare avanti. Mercoledì prossimo i rossoneri torneranno in campo per il recupero in trasferta contro l’Omnia, primo di due impegni ravvicinati che metteranno nuovamente alla prova la solidità della squadra.

A raccontare lo spirito con cui il gruppo ha affrontato la sfida è la guardia Matteo Di Natale: “Volevamo divertirci tutti insieme e ci siamo riusciti. In più, abbiamo fatto tutto quello che ci aveva chiesto il coach, dimostrando di essere un gruppo unito. Ora, però, dobbiamo subito voltare pagina e pensare ai prossimi due step ravvicinati, dimostrando ulteriormente la nostra compattezza e la nostra forza. Ci aspettano due gare non semplici, ma siamo pronti”.

SUPERNOVA FIUMICINO- UISP XVIII 105-72

(17-6, 43-24, 87-47)

Supernova: Madonna 12, Norcino 15, Babhout, Galan 20, Zappalà 23, Parroccini 3, Diedhiou 8, Consiglio, Mastropietro 2, Rinaldi 4, Di Natale 2, Parlato 16.

Coach: Russo.