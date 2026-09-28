Serie D, l’Aranova in vena di regali pareggia in casa contro il Sassari

Troppe le occasioni mancate dall’undici di mister Scarfini con le polveri bagnate

di Umberto Serenelli

La sfortunata Aranova manca ancora l’appuntamento con un meritato successo. Troppi regali per l’undici di mister Scarfini che conferma di avere le polveri bagnate e getta alle ortiche altre due punti preziosi.

Alle “Muracciole” è finita 1 a 1 ma i padroni di casa devono recriminare le molte occasioni mancate contro il Sassari Calcio Latte Dolce che si concluso in parità: 1 a 1.

“Onestamente non mi aspettavo di affrontare una squadra così aggressiva – precisa il mister dell’Aranova, Daniele Scarfini – ci ha atteso in tutte le zone del campo e quindi abbiamo faticato un pochino con il palleggio. Si sono presentate molte occasioni importanti che non abbiamo sfruttato per portare a casa un risultato positivo”.

Il fischio d’avvio dell’incerto arbitro palermitano vede il gioco ristagnare nella zona centrale del campo. Al 14’, Pulina porta in vantaggio i sardi con un tracciante al volo dal limite. L’Aranova accusa e riparte gettandosi nella metà campo avversaria. Al 18’, arriva il lampo di Sorrentino (nella foto) che raccoglie un assist di Massimo e, tra due avversari, assesta il colpo vincente.

I rosso-blù accelerano e l’estremo difensore del Sassari, al 23’, vola per mettere in angolo un calcio piazzato di Germoni. Alla mezz’ora, Gningue si destreggia sulla fascia destra e crossa al centro dove svetta Sorrentino la cui girata aerea va oltre la trasversale. Rispondono gli ospiti, al 36’, con Dumani che chiama in causa Attinelli.

Prima del riposo l’Aranova ha una ghiotta occasione per passare in vantaggio: Sorrentino conquista palla e smista per El Bakhtaoui che, con il portiere fuori dai pali, spara alle stelle.

I secondi 45 minuti si aprono con pallonetto senza pretese di Piredda. Al 5’, coraggiosa uscita a valanga di Chierchi che blocca Sorrentino lanciato a rete. Su capovolgimento di fronte Attinelli si supera intercettando una bordata di Asproni.

Alla mezz’ora, decisivo intervento di Darini su Sorgente che a porta sguarnita non riesce a spedire in fondo al sacco. Al 36’, altro errore di El Bakhtaoui che, solo davanti al portiere, non tira immediatamente e si lascia murare da Coghetto. L’ultima possibilità di passare in vantaggio arriva al 39’ con un cross di Prati e Sorrentino in scivolata manca il bersaglio.

ARANOVA-SASSARI LATTE DOLCE 1-1



ARANOVA: Attinelli, Darini, Massimo (25’ st Calderoni), Pucci (25’ st Anello), Cabella, Sorrentino, El Bakhtaoui, Fumasoni, Germoni, De Angelis (40’ st Calvigioni), Gniugue (25’ st Prati). In panchina: Zonfrilli, Mastroiacovo, Lazzeri, Zeoli, Baldi. All. Scarfini.

SASSARI LATTE DOLCE: Chierchi, Frau (1’ st Agrelli), Limberti, De Campos, Piredda, Dumani (32’ st Banti), Biancu, Asproni (40’ st Dieni), Pulina (23’ st Sorgente), Coghetto, Saddi (32’ st Di Gianni). In panchina: Troisi, Ruggiu, Di Paolo, Delogu. All. Fini

Arbitro: Ruggero di Palermo.

Assistenti: Pepe di Nocera e Forgione di Avellino.

Reti: 14’ pt Pulina, 18’ Sorrentino.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti Coghetto, Calvigioni, Dumani, Pucci. Angoli 5 a 3 per l’Aranova.