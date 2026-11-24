Oltre 250 partecipanti alla prima ‘Corsa dell’Acqua’ del Consorzio di Bonifica Litorale Nord

A Casal Palocco sport e memoria per i 142 anni della bonifica del Litorale Romano

di Dario Nottola

Oltre 250 partecipanti alla prima “Corsa dell’Acqua” del Consorzio di Bonifica Litorale Nord. Sport, memoria e cultura del territorio insieme all’Ecomuseo per celebrare i 142 anni della bonifica del Litorale Romano. La manifestazione si è svolta a Casal Palocco, presso la sede del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, in via del Fosso di Dragoncello, a Roma. Un debutto particolarmente positivo: più della metà dei partecipanti ha preso parte alla gara competitiva di 10 chilometri, a testimonianza dell’interesse suscitato da un’iniziativa capace di coniugare sport, territorio, memoria storica e cultura dell’acqua.

La manifestazione, organizzata da CASTRUM Srl, grazie al X Municipio di Roma Capitale e con la collaborazione del Consorzio, si è inserita nel programma delle celebrazioni per il 142° anniversario della bonifica del Litorale Romano, nelle quali ha avuto un ruolo particolarmente significativo l’Ecomuseo del Litorale Romano – Polo Ostiense “Maria Pia Melandri”, da sempre impegnato nella conservazione, nella valorizzazione e nella trasmissione della memoria storica della bonifica e delle comunità che hanno contribuito alla trasformazione del territorio.

Proprio il legame con l’Ecomuseo ha rappresentato uno degli elementi più significativi dell’iniziativa, contribuendo a dare alla manifestazione un valore che va oltre quello strettamente sportivo. La Corsa dell’Acqua è diventata, infatti, un’occasione per riscoprire le radici del Litorale Romano, ricordare l’opera dei bonificatori ravennati e promuovere una maggiore consapevolezza del patrimonio storico, ambientale e culturale legato alla gestione delle acque.

Una giornata che ha visto atleti, appassionati e famiglie ritrovarsi per percorrere i tracciati di 10 e 5 chilometri, trasformando la sede consortile in un luogo di aggregazione e partecipazione collettiva.

“Il successo di questa prima edizione, con oltre 250 partecipanti, rappresenta per noi un risultato di grande soddisfazione e conferma quanto sia importante creare occasioni di incontro tra il Consorzio e i cittadini – ha dichiarato Niccolò Sacchetti, presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord –. La Corsa dell’Acqua ci ha permesso di celebrare i 142 anni della bonifica del Litorale Romano attraverso lo sport, ma soprattutto di richiamare l’attenzione su una storia straordinaria di lavoro, sacrificio e trasformazione del territorio. Una storia che continua ogni giorno attraverso l’attività del Consorzio, impegnato nella sicurezza idraulica e nella tutela delle comunità. Un ringraziamento particolare va all’Ecomuseo del Litorale Romano, che custodisce e tramanda questa importante eredità storica, e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, con l’auspicio che questo appuntamento possa diventare una tradizione per il nostro territorio”.

Particolarmente significativo il contributo dell’Ecomuseo del Litorale Romano alle celebrazioni commemorative, che hanno accompagnato la manifestazione sportiva attraverso momenti dedicati al ricordo dei protagonisti della bonifica. Dopo la deposizione di una corona commemorativa, avvenuta sabato 21 novembre a Maccarese in occasione dell’anniversario, anche durante la giornata della Corsa dell’Acqua è stata deposta una corona a Ostia Antica in ricordo dei bonificatori ravennati, che con il loro lavoro contribuirono al prosciugamento delle paludi ostiensi e alla lotta contro la malaria, rendendo possibile la rinascita e lo sviluppo di un territorio un tempo segnato da condizioni ambientali estremamente difficili.

“Abbiamo voluto che questa giornata fosse anche un’occasione per far conoscere il significato concreto della bonifica e il valore del lavoro svolto quotidianamente dal Consorzio – ha sottolineato Andrea Renna, direttore generale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord –. La partecipazione registrata, soprattutto nella gara competitiva, dimostra che è possibile avvicinare i cittadini a questi temi attraverso iniziative nuove e coinvolgenti. Il ricordo dei bonificatori ravennati, celebrato con la deposizione delle corone a Maccarese e Ostia Antica, ci ricorda da dove nasce la storia di questo territorio e quanto sia importante proseguire oggi quell’impegno attraverso la manutenzione della rete idraulica, la prevenzione del rischio di allagamenti e la salvaguardia ambientale”.