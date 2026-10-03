La Supernova parte con il piede giusto: vittoria al debutto sul campo della Vis Roma

I rossoneri si impongono 77-72 al termine di una gara combattuta. Coach Russo: “Importante iniziare con una vittoria”

Buona la prima per la Supernova Fiumicino. Al debutto nel campionato di DR1 2026-27, la formazione rossonera espugna il campo della Vis Roma imponendosi per 77-72 e conquista così i primi due punti della nuova stagione.

Un successo tutt’altro che semplice, costruito con pazienza dopo un avvio particolarmente complicato. Nella prima parte di gara la Supernova paga infatti percentuali molto basse al tiro e, soprattutto, dalla lunetta. Gli errori condizionano inevitabilmente il rendimento degli ospiti e permettono alla Vis di partire con un parziale di 8-0.

Al 9’ arriva il primo vero segnale rossonero, con il capitano Parlato che firma dall’arco il 16-16, ma i padroni di casa continuano a spingere e al 12’ conducono 23-16. La Supernova, però, non si disunisce e poco alla volta costruisce la propria rimonta. Nel finale del secondo quarto migliorano anche le percentuali ai liberi, mentre Manzo sale in cattedra mettendo ripetutamente in difficoltà la difesa romana. All’intervallo lungo Fiumicino è avanti 32-30.

Lo spettacolo di Manzo prosegue anche a inizio ripresa, accompagnato dalle triple di Norcino che al 23’ consentono alla Supernova di allungare fino al 44-35. Proprio quando la gara sembra mettersi sui binari giusti, però, arriva la reazione della Vis Roma.

Con un improvviso parziale di 14-3 i padroni di casa ribaltano l’inerzia della sfida, costringendo coach Giorgio Russo a fermare il gioco con un time-out. La pausa permette alla Supernova di riordinare le idee, aumentare l’intensità difensiva e ritrovare lucidità nel momento più delicato.

È nel finale che emerge tutta l’esperienza della squadra rossonera. A cinque minuti dalla sirena, in poco più di sessanta secondi, arrivano tre triple pesantissime firmate da Norcino, Parlato e Mastropietro. Una raffica che spezza definitivamente l’equilibrio e indirizza la partita verso Fiumicino.

La Supernova può così festeggiare il 77-72 finale e il primo successo stagionale.

Al termine della gara coach Giorgio Russo analizza così la prestazione della sua squadra: “Immaginavo potesse essere una serata non semplice, però era importante iniziare con un successo. Di positivo c’è il fatto che quando alziamo l’intensità proponiamo una buona pallacanestro, però non possiamo vivere di momenti ma dobbiamo essere continui e soprattutto in attacco”.

VIS ROMA-SUPERNOVA FIUMICINO 72-77

(16-16, 30-32, 50-54)

Supernova Fiumicino: Madonna, Manzo 18, Norcino 21, Babhout ne, Zappalà 4, Parroccini, Diedhiou 5, Consiglio ne, Mastropietro 11, Rinaldi, Di Natale 1, Parlato 17.

Coach: Russo.