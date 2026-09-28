La Supernova chiude al secondo posto la 3ª edizione del Trofeo Fiumicino

I rossoneri battono l’Academy Basket Parete e cedono al S. Anna Morena. Coach Russo: “C’è tanto da lavorare”

In attesa dell’atteso debutto in campionato, in programma venerdì 2 ottobre in trasferta contro il Vis Nova, la Supernova Fiumicino chiude al secondo posto la terza edizione del Trofeo Fiumicino La Casa del Basket, torneo interregionale andato in scena domenica 27 settembre sul parquet del Pala Supernova.

I rossoneri archiviano così uno degli appuntamenti tradizionali del proprio precampionato con un bilancio di una vittoria e una sconfitta. Nel primo incontro la formazione di Fiumicino ha superato l’Academy Basket Parete, compagine campana, al termine di una sfida equilibrata terminata 73-70. Nell’altra gara, invece, è arrivata la sconfitta per 61-66 contro il S. Anna Morena.

Proprio il S. Anna Morena si è aggiudicato il torneo grazie anche al successo per 57-56 ottenuto nella gara inaugurale contro l’Academy Basket Parete, risultato che gli ha permesso di chiudere il triangolare al primo posto davanti alla Supernova.

Al termine della manifestazione, coach Giorgio Russo ha analizzato con lucidità la doppia prova della sua squadra, sottolineando gli aspetti sui quali sarà necessario intervenire in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

“Purtroppo non siamo stati quello che desideravamo e che pensavamo di poter essere, per cui abbiamo appurato che la strada è ancora lunga. Ci sono tante cose da fare e da razionalizzare. In settimana servirà subito una reazione da parte dei ragazzi, con l’atteggiamento di chi vuole fare le cose nel modo giusto”.

Per la Supernova, dunque, il Trofeo Fiumicino rappresenta l’ultimo importante banco di prova prima di voltare definitivamente pagina e concentrare tutte le energie sull’esordio in campionato.