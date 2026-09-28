Fregene 1948, rimonta da applausi: prima vittoria in campionato con cinque gol al Borgo Palidoro

I biancorossi ribaltano lo 0-2 nonostante l’inferiorità numerica e conquistano i primi tre punti della stagione. Decisive nella ripresa le reti di Davì, Sardone, Zambrini e Bruno, oltre a un’autorete degli ospiti

Arriva alla quarta giornata di campionato la prima vittoria del Fregene 1948 nel torneo di Eccellenza. I biancorossi superano il Borgo Palidoro con un rocambolesco 5-2, al termine di una gara ricca di emozioni e completamente ribaltata nella seconda frazione di gioco, nonostante l’inferiorità numerica.

A sbloccare il risultato sono gli ospiti al 33’ del primo tempo con Gabrielli. Poco prima dell’intervallo arriva poi uno degli episodi più discussi della partita: il direttore di gara espelle direttamente il numero nove del Fregene, Accrachi, per gioco pericoloso. Una decisione contestata dalla formazione di casa e dal pubblico biancorosso, che hanno ritenuto eccessivo il provvedimento.

Nella ripresa la gara sembra complicarsi ulteriormente per il Fregene. Il Borgo Palidoro trova infatti il raddoppio ancora con Gabrielli, autore della personale doppietta, portandosi sullo 0-2.

È però proprio nel momento più difficile che la squadra biancorossa cambia volto. Al 26’ della ripresa Davì riapre l’incontro accorciando le distanze. Il gol dà nuova energia ai padroni di casa, mentre il Borgo Palidoro comincia a subire la pressione avversaria.

Alla mezz’ora arriva l’episodio che vale il pareggio: un clamoroso autogol degli ospiti fissa il risultato sul 2-2 e cambia completamente l’inerzia della partita.

Gli ingressi di Cifarelli e Zambrini regalano ulteriore vivacità alla manovra del Fregene, che sembra non avvertire più il peso dell’inferiorità numerica. Al 35’ Sardone completa la rimonta firmando il 3-2.

Passano appena cinque minuti e Zambrini mette a segno la rete del 4-2, chiudendo di fatto la partita. Nel finale il Fregene trova anche il quinto gol: l’arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo su Davì nell’area piccola e dal dischetto Bruno non sbaglia.

Il 5-2 finale consegna così al Fregene 1948 la prima vittoria della stagione, arrivata al termine di una prova di carattere e di una rimonta costruita nella ripresa nonostante l’uomo in meno.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE A

FREGENE 1948 – BORGO PALIDORO 5-2

FREGENE 1948: Pacelli (18’st Cifarelli), Rizzitelli (30’st Zambrini), Guagliano (35’pt Giustini), Bruno, Caselli (45’pt Tollardo), Sardone, Accrachi, Davì, Proietti Urbani, Di Saverio (18’st Sannino), Frola. A disp.: Natalini, Scifoni, Balzano, Bortilia. All.: Alfano.

BORGO PALIDORO: Tattoni, Apostoli, Zappala, Romano (9’st Santarelli), Finucci, Marinucci (25’st Berneschi), La Ruffa (16’st Corrias), Savarino, Gabrielli (26’st Tiozzo), Franchi, Frisoni. A disp.: Paciotti, Lopez, Leoncilli, Conversa, Di Fabio. All.: Stirpe.



MARCATORI: 33’pt, 7’st Gabrielli (B), 26’st Davì (F) 32′ aut. (B), 35’st Sardone, 40pst Zambrini, 45’st Bruno (rig. F).



NOTE: 41’pt espulso Accrachi (F). ammoniti: Finucci (B).