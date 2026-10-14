Fiumicino, torna il Trofeo S. Ippolito: sport e solidarietà nel Parco di Villa Guglielmi

Domenica 25 ottobre la XVIII edizione della gara podistica di 6,3 km. In programma anche una camminata aperta a tutti contro la violenza sulle donne. Iscrizioni entro il 20 ottobre

di Fernanda De Nitto

Si terrà domenica 25 ottobre, all’interno del Parco di Villa Guglielmi, la XVIII edizione del Trofeo S. Ippolito, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Athletic Sea Runners”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino.

La manifestazione comprenderà una gara competitiva, con partenza alle ore 9.00, su un anello di 3.150 metri da percorre due volte per un totale di 6.300 m., completamente dentro il parco.

La partecipazione alla gara competitiva è riservata ai maggiorenni in possesso della tessera Fidal, Runcard o di un ente di promozione sportiva convenzionato Fidal, con validità della tutela sanitaria per l’attività agonistica. Le iscrizioni al trofeo devono effettuarsi tramite i canali online del portale Endu entro e non oltre la data del 20 ottobre 2026.

Nel contesto dell’evento l’Associazione Sportiva ha anche organizzato, al termine della gara competitiva, intorno alle ore 10.30, una camminata di solidarietà aperta a tutti e dedicata al contrasto della violenza sulle donne. La gara non competitiva, ma dall’alto valore simbolico, si snoderà su un percorso di circa un chilometro, da tenersi sempre all’interno del parco di Villa Guglielmi.

La quota di partecipazione è di € 13 per la gara competitiva e di € 7 per la non competitiva, dove i bambini fino ai 12 anni sono esenti dal pagamento. Il cronometraggio sarà gestito con chip ed è previsto un tempo limite di 90 minuti per concludere la competitiva, oltre il quale l’organizzazione non garantisce l’assistenza.

Le premiazioni includeranno premi assoluti per i primi tre uomini e le prime tre donne, premi di categoria con tre posizioni per fascia d’età e classifiche per società basate sul numero di atleti arrivati, con spareggio sul miglior tempo.

L’ASD Athletic Sea Runners invita appassionati e sportivi a partecipare all’evento nel segno della solidarietà e della passione atletica.

Per le iscrizioni e le informazioni sul torneo è disponibile il sito www.asearunners.com e l’e-mail ippolito@evodata.it