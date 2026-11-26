Domenica 29 novembre la 23ª edizione della “Half Marathon Fiumicino”: superati i 1.700 iscritti

Tra gli iscritti, runner provenienti da varie regioni italiane, oltre che podisti stranieri

di Dario Nottola

Sono stati superati i 1.700 atleti iscritti al via, domenica 29 novembre, della ventitreesima edizione della “Fiumicino Half Marathon”, l’attesa gara podistica Fidal, competitiva sulla distanza di 21,097 km e competitiva e non competitiva sui 10 chilometri circa.

Il ritrovo per la gara, organizzata dalla “Isola Sacra Ascd” e patrocinata dal Comune di Fiumicino, sarà alle 7 di fronte al PalaFersini, in viale Danubio. La manifestazione avrà un’unica partenza alle 8.45, da viale Danubio, sia per le gare competitive sia per quelle non competitive, e un unico tracciato, pianeggiante.

Tra gli iscritti, runner provenienti da varie regioni italiane, oltre che podisti stranieri. Ci saranno tre postazioni di ristoro lungo il percorso, più il ristoro finale al traguardo per tutti i partecipanti.

Lo scorso anno, la 22/a edizione della Half Marathon vide una splendida giornata di sole fare da sfondo alla competizione, con oltre 1.200 atleti a sfidarsi sulle distanze di 10 e 21 km. La competizione ha visto podisti da tutta Italia sfidarsi sulla distanza di 21 km, con la vittoria, tra gli uomini, di Alexandru Ciumacov dell’Acsi Italia Atletica, con il tempo di 1.09.21, e di Angela Mattevi (Top Runners Castelli Romani) tra le donne, in 1.17.17.