Fiumicino SC 26 cala il poker: Ladispoli battuto 4-1 al Desideri

Doppietta di Forcina, a segno anche Ferrandu e Lamberti. Quinto risultato utile consecutivo per la squadra di Albano, sempre più protagonista nel Girone A di Promozione

di Fernanda De Nitto



Nuovo poker per il Fiumicino SC 26 che supera un ostico Ladispoli, alternando grandi sprazzi di gioco a momenti in cui mostra anche l’importante capacità di organizzarsi e saper gestire.

La squadra locale si impone, infatti, nella quinta giornata del campionato, con l’importante risultato di 4 a 1 presso lo stadio casalingo in erba Pietro Desideri, contro la compagine dell’Academy Ladispoli Srl.

La partita inizia in modo equilibrato, con due squadre che giocano un bel calcio. Con i minuti cresce il Fiumicino che trova due lampi, con il colpo di testa di Forcina su cross di Ricci al 27’ e calcio di rigore di Ferrandu al 34’ del primo tempo, procurato da lui stesso dopo una bella azione che lo aveva precedentemente portato anche a colpire un palo. La squadra del Ladispoli nei primi quarantacinque minuti non si è mai affermata troppo e non è mai stata eccessivamente pericolosa.

In avvio di frazione vi è stata una grande occasione per il Ladispoli e un conseguente gol annullato al Fiumicino. Su rimpallo, al 61’ minuto, segna il Ladispoli su tiro di Reginella. La partita si riapre, ma le principali occasioni sono sempre per il Fiumicino, fino al rigore nel recupero, al 91’ di Forcina, procurato con espulsione del portiere per sospetta irregolarità, con pallone praticamente in mano. Il risultato finale viene sancito da un contropiede di Lamberti al 93’.

Sul campo per la squadra del Fiumicino prosegue un gran percorso con il quinto risultato utile consecutivo e il secondo poker in quattro giorni dopo la vittoria in Coppa Italia contro la S.S.D. Polisportiva De Rossi Arl, dello scorso mercoledì.

La compagine locale è per adesso una delle prime squadre in classifica nel campionato di promozione, girone A. La prossima settimana il Fiumicino giocherà fuori casa contro il Nuova Pescia Romana.

FIUMICINO S.C. 26 – ACADEMY LADISPOLI 4-1

FIUMICINO S.C. 26: Musolino, Ricci, Prato (41’ st Scopel), Mangione M., Mazzara (19’ st Lamberti), Mangione R., Ferrentino (19’ st Trinchi), Frasca, Forcina, Munaretto (33’ st Di Battista), Ferrandu (30’ st Perocchi). All. Albano



ACADEMY LADISPOLI: Mercadante, Urbani, Reginella, Ragni, Cruciani, Guerra, Lorizio F., Mastrogiacomo (1’ st Maresca), Russo (45’ st Massetti), Straniero (41’ st Stanzione), Fissi (1’ st Lorizio M.). All. Lodi

Arbitro: M. Galasso

Assistenti: G. Raggio – G. Renis

Reti: 27’ pt Forcina, 34’ pt Ferrandu (R), 61’ st Reginella, 91’ st Forcina, 93’ st Lamberti