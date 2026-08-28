Cetorelli, la nuova pista prende forma: riapertura prevista a ottobre

I lavori di riqualificazione dell’impianto di Isola Sacra hanno raggiunto il 70%. In fase di ultimazione il campo da calcio e la pista di atletica

di Dario Nottola

Prende finalmente forma la rinnovata pista di atletica nell’impianto sportivo Vincenzo Cetorelli, ad Isola Sacra, i cui lavori complessivi di ristrutturazione e riqualificazione sono stati completati al 70 per cento ed ad ottobre si stima la consegna del campo di calcio e della pista stessa.

Della posa in corso del materiale specializzato per la pista di atletica sicuramente sarà contento chi ama questo sport, che tanti successi sta portando negli ultimi anni al palmares italiano, ed il sodalizio dell’Atletica Villa Guglielmi che non vede l’ora – è l’auspicio – di riportare i suoi tanti allievi ed atleti ad allenarsi, tutti insieme, di nuovo , in un’unica casa tra le mura amiche.

L’opera di restyling dell’impianto ha raggiunto uno stato di avanzamento di circa il 70%. La ditta esecutrice aveva indicato la fine di giugno 2026 come termine per la conclusione dell’intervento; alcune criticità riscontrate in corso d’opera, hanno tuttavia reso necessario rivedere i tempi.

Il cantiere prosegue e diversi interventi risultano conclusi o prossimi al completamento. Il campo da calcio e la pista di atletica, per l’appunto, sono ormai in fase di ultimazione; le tribune sono state terminate e le torri faro installate. Il nuovo edificio destinato ai servizi igienici per gli ospiti è stato realizzato, mentre proseguono gli interventi sui locali preesistenti, interessati da un’importante opera di riqualificazione.

E’ stato necessario rivedere tutti gli impianti che restituiranno una struttura all’avanguardia dal punto di vista energetica e funzionale con spazi pensati per tutte le categorie sportive presenti nel sito dall’atletica al calcio, alla paralimpica.

L’obiettivo dell’Amministrazione è restituire alla comunità il campo da calcio e la pista di atletica già nel mese di ottobre. Proseguiranno invece gli interventi, tramite un secondo stralcio di lavori, per il potenziamento delle strutture di pattinaggio e della bocciofila.

“Siamo di fronte a una riqualificazione profonda del Centro Sportivo. Il cantiere procede con continuità, senza sacrificare la qualità degli interventi e la sicurezza delle strutture – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – Stiamo seguendo con attenzione l’avanzamento dei lavori perché il Cetorelli dovrà tornare a essere un impianto pienamente funzionale e adeguato alle esigenze delle diverse discipline sportive, un punto di riferimento per Isola Sacra e per tutto lo sport locale”.

Il Cetorelli, sappiamo, come il PalaFersini ed il Polo Natatorio di Granaretto saranno affidati in gestione, in via sperimentale, per un anno alla municipalizzata Servizi Civici Spa. Lo scorso 15 maggio il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini aveva effettuato un sopralluogo presso il campo sportivo Cetorelli per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dell’impianto.

In tale fase, l’Atletica Villa Guglielmi aveva condiviso l’auspicio di poter tornare quanto prima all’impianto Cetorelli, restituendo ai giovani atleti uno spazio fondamentale per la loro crescita sportiva e umana e permettendo di programmare al meglio la nuova stagione a partire da settembre.

“Il risultato più importante di questo anno e mezzo è la crescita del nostro gruppo. Questo – aveva aggiunto il presidente dell’ASD Atletica Villa Guglielmi Ludovico Nerli Ballati – è stato possibile grazie alla straordinaria disponibilità delle famiglie e al lavoro quotidiano dei nostri tecnici, che hanno garantito qualità e continuità anche in una situazione non semplice. A loro va il nostro primo e più sentito ringraziamento. Allo stesso tempo, abbiamo trovato nell’Amministrazione comunale un interlocutore disponibile al confronto: siamo fiduciosi che, proseguendo su questa linea di collaborazione, si possa arrivare presto alla conclusione dei lavori dell’impianto V. Cetorelli. Per noi e per i nostri ragazzi, tornare alla nostra pista rappresenterebbe un passaggio fondamentale per continuare a crescere”.