Campionato di serie D – L’Aranova beffata a Viterbo da un’autorete nei minuti di recupero

Sfortunata prestazione dei rossoblù che avevano perso allo stesso modo contro il Monastir
di Umberto Serenelli
Aranova di nuovo beffata nei minuti di recupero. Come accaduto contro il Monastir, i rossoblù cedono l’intera posta in palio alla Vigor Campagnano Gialloblù allo scoccare del 93’ e con un’autorete di Staffa.
Allo stadio “Enrico Rocchi” finisce 2 a 1 per i viterbesi che si aggiudicano così il derby laziale. Era successo anche contro il Monastir che l’undici di Scarfini cedesse ai sardi durante il recupero.
Questa nuova battuta d’arresto mostra il calo di attenzione dei rossoblù che hanno ceduto l’intera posta in palio nei 5 minuti finali del match disputato privi dell’estroso centrocampista El Bakhtaoui.
La prima frazione di gioco registra solo uno spunto firmato da Calvigioni per gli ospiti al quale risponde Umbaca con un calcio di punizione senza pretese. I secondi 45 minuti si aprono con la Vigor molto più aggressiva che non riesce però ad insidiare da vicino l’estremo difensore Attinelli. A sorpresa, all’11’, arriva lo squillo dell’undici di Scarfini grazie all’incursione di Germoni che conquista palla a centrocampo e lancia Calvigioni il cui assist consente all’esperto Massimo di portare in vantaggio l’Aranova.
L’1 a 0 taglia le gambe ai viterbesi che subiscono le ripartenze di Calvigioni e Sorrentino i quali però non trovano il varco giusto per raddoppiare e chiudere le sorti del confronto. Per fronteggiare le sfuriate avversarie, il neo-mister Carcione corre ai ripari affidandosi all’innesto di Ndoye che cambia le sorti del derby approfittando del fatto che l’Aranova arretra il baricentro della sua azione.
Al 43’, arriva il pari messo a segno in mischia dal centrocampista Marrali, ex Ostiamare e, al terzo minuto di recupero, il vantaggio dei padroni di casa grazie a un calcio piazzato di Sini, deviato da Staffa alle spalle del portiere Attinelli.
Una vera beffa per la sfortunata squadra del comune di Fiumicino che deve però recitare un mea culpa per aver concesso al complesso avversario gli spazi per prevalere anche se in modo rocambolesco.
VIGOR CAMPAGNANO-ARANOVA 2-1
VIGOR CAMPAGNANO: Beimers; Gonzalez (40′ st Sini), Sbraga (25′ st Ndoye), Esculino; Pino, Vitolo, Marrali, Semeraro (14′ st Busatto); Tavella (14′ st Krai), Umbaca (47′ st Putti); Cali. In panchina: Vinti, Lauri, Napolano, Cinti. All. Carcione.
ARANOVA: Attinelli; Prati, Darini, Anello (36′ st Pucci), Cabella; Fumasoni (38′ st Calderoni), Germoni, De Angelis (34′ st Lazzeri), Massimo (42′ st Staffa); Calvigioni (25′ st Gningue), Sorrentino. In panchina: Zonfrilli, Mastroiacovo, Zeoli, Baldi. All. Scarfini.
Arbitro: Davide Conte di Castelfranco Veneto.
Assistenti: Pastori di Jesi e Bianchi di Macerata.
Reti: 11′ st Massimo, 43′ Marrali, 48′ Staffa (autorete).
Note: spettatori 800 circa, ammoniti Krai e Gonzalez. Angoli 4-3 per l’Aranova.