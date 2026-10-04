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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 4 Ottobre 2026

Campionato di calcio a 5 – Il Real Fiumicino prevale ai danni della Canottieri Lazio

Le reti del successo portano la firma di De Nardis ed Enea

 

 

di Umberto Serenelli

 

 

Primo successo stagionale del Real Fiumicino che milita nel girone B del campionato di serie C1 di calcio a 5. I ragazzi di mister Mureddu hanno battuto in trasferta il Circolo Canottieri Lazio, per 2 a 1, con il gol del successo messo a segno in extremis da Enea al termine di un piacevole match.

 

 

La matricola cancella così l’incerto avvio di stagione coinciso con i duri confronti con il Club Sport Roma e Aranova: due corazzate candidate alla vittoria finale.

 

 

L’avvio di partita nella Capitale contro i Canottieri è abbastanza equilibrato a tal punto che la prima frazione di gioco si conclude a reti inviolate. Più brillante invece la ripresa che evidenzia la voglia di vincere del quintetto caro al vice-presidente Vincenzo Fazzolari. Passa, infatti, in vantaggio il Real con De Nardis che sfrutta una fiondata di Crociani che si stampa su entrambi i pali per poi favorire la marcatura dei tirrenici.

 

 

Immediata la reazione dei padroni di casa ben contenuta dal pacchetto arretrato dei biancoblu che nulla può sul pari siglato da De Rossi a pochi minuti dal termine. Prima del fischio finale rabbiosa reazione del Real Fiumicino che si getta con determinazione nell’area dei locali, guidato dal trascinatore Fusco (nella foto), ed Enea si procura un calcio di rigore decisivo ai fini del risultato finale. Lo trasforma con freddezza lo stesso Enea che permette alla compagine di Fiumicino di conquistare tre punti pesanti.

 

 

“Una reazione gagliarda quella gettata in campo dal gruppo dopo un avvio di campionato abbastanza sofferto – commenta il dirigente Alessandro Serbari – La voglia di vincere dei nostri ragazzi è stata encomiabile ma soprattutto meritata, per il gioco espresso durante la partita, che porterà nello spogliatoio la fiducia di cui la squadra aveva bisogno”.

 

 

CANOTTIERI LAZIO-REAL FIUMICINO 1-2

 

CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO: Scaglione, Serranti, Saddemi, Pizzoli, Fiorini Ripert. A disp.: Cerilli, De Rossi, Governi, Kamel, Ottaviani, Perez Caluna. All. Badaracco

 
REAL FIUMICINO C5: Sangiovanni, Fusco, Fia, Crociani, De Nardis,. A disp.: Lorenzo, Enea, Maiali, Messina, Ridenti, De Angelis, Rosari. All. Mureddu

ARBITRO: Giampaoletti di Roma1
ASSISTENTI: Corradini e Gallese di Roma2
MARCATORI: De Nardis, De Rossi, Enea (rig.)

 

 

 

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Tags
calcio REAL FIUMICINO C5
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