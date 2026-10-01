Al via la Serie C2: il Fiumicino C5 debutta sul campo dell’Edilisa Marino

Venerdì 2 ottobre la prima giornata di campionato. Il direttore sportivo Gabriele D’Intino: “Vogliamo migliorare il risultato dello scorso anno e puntare con decisione al salto di categoria”

È tempo di tornare in campo per il Fiumicino C5. Venerdì 2 ottobre prenderà ufficialmente il via il campionato di Serie C2 di futsal e la formazione rossoblù sarà subito chiamata a un test importante, in trasferta sul campo dell’Edilisa Marino.

Una nuova stagione che il Fiumicino affronta con ambizioni importanti, dopo un’annata chiusa a ridosso della zona play-off. A fare il punto alla vigilia dell’esordio è il direttore sportivo Gabriele D’Intino, che parte proprio dal bilancio dello scorso campionato.

“L’anno scorso abbiamo concluso la stagione a ridosso della zona play-off e il bilancio complessivo è stato positivo, considerando anche la presenza nel girone di squadre che si trovavano un gradino sopra la nostra. Allo stesso tempo, però, abbiamo lasciato per strada alcuni punti che non dovevamo perdere, pagando distrazioni e cali di concentrazione. Con un pizzico di malizia in più avremmo potuto raccogliere qualcosa di meglio”.

La nuova stagione riparte dunque dalle basi costruite nell’ultimo campionato, ma con la volontà di alzare ulteriormente l’asticella.

“Ripartiamo dalle solide fondamenta gettate lo scorso anno. L’obiettivo è migliorare la posizione in classifica della passata stagione e provare con decisione a compiere il salto di categoria. A campionato non ancora iniziato è prematuro fare pronostici o indicare posizioni precise, ma vogliamo sicuramente fare meglio”.

D’Intino richiama però la squadra alla concretezza e alla necessità di mantenere alta l’attenzione durante tutto l’arco della stagione.

“Le partite si vincono sul campo e non con le figurine. Gli avversari vanno rispettati e sappiamo che ci sarà da lottare, soffrire e restare uniti. Sarà fondamentale mantenere la concentrazione altissima in ogni gara, sia contro le squadre di vertice sia contro quelle che sulla carta possono sembrare più abbordabili. Ogni partita ha una storia a sé e dovremo essere capaci di esprimere sempre tutto il nostro potenziale“.

Grande soddisfazione anche per il lavoro svolto durante il mercato estivo. Il Fiumicino C5 si è mosso con largo anticipo, riuscendo a definire buona parte dell’organico già nelle prime settimane della campagna trasferimenti.

“Abbiamo iniziato a lavorare già da maggio e siamo riusciti a bruciare le tappe. Sono estremamente soddisfatto della rosa costruita. Partivamo da uno zoccolo duro composto da giocatori di assoluto valore, che vestono questa maglia da diverse stagioni e rappresentano una base molto importante”.

A quel gruppo sono stati aggiunti sette nuovi innesti, scelti con l’obiettivo di aumentare esperienza, qualità e profondità dell’organico.

“Avevamo bisogno di profili capaci di portarci maggiore esperienza e qualità, ma anche di giovani con gamba, corsa e freschezza. Abbiamo inserito sette nuovi giocatori, la maggior parte provenienti da categorie superiori. Hanno sposato con entusiasmo il nostro progetto e confidiamo che possano trovare rapidamente la giusta amalgama con il gruppo storico, permettendoci di compiere il salto di qualità che cerchiamo”.

Adesso, però, la parola passa al campo. Il primo ostacolo si chiama Edilisa Marino e D’Intino non nasconde le difficoltà della trasferta inaugurale.

“Sarà subito un banco di prova impegnativo. Affrontiamo un’ottima squadra che, secondo noi, lotterà per le posizioni di vertice. Noi, però, arriviamo pronti dopo un’ottima preparazione estiva. I ragazzi hanno già ritmo e brillantezza nelle gambe: daremo il massimo per conquistare un risultato positivo e iniziare la stagione con il morale alto”.

Il conto alla rovescia, dunque, è terminato. Venerdì il Fiumicino C5 inizierà ufficialmente il proprio cammino in Serie C2, con la volontà di trasformare le ambizioni estive in risultati sul parquet.