Un viaggio nella memoria che conquista il pubblico: applausi e tutto esaurito per “Più vicino a Fiumicino”

La storia e le tradizioni del Litorale Romano rivivono sul palcoscenico della Casa della Partecipazione di Maccarese, con lo spettacolo promosso da STRATOS ASDC

di Fernanda De Nitto

La comunità risponde con entusiasmo al debutto dello spettacolo promosso da STRATOS ASDC “Più vicino a Fiumicino” che ha registrato un tutto esaurito per la prima tenutasi presso la Casa della Partecipazione di Maccarese. L’evento realizzato con il contributo della Regione Lazio e il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino.

Quella andata in scena è stata una rappresentazione teatrale curata nei minimi dettagli, tra atmosfere d’epoca, ledwall e grande emozione in platea. Una sala piena, un’atmosfera intima e coinvolgente e un lunghissimo applauso finale hanno, infatti, decretato il grande successo di “Più vicino a Fiumicino – Storie, sapori e memorie del Litorale Romano”.

L’opera teatrale originale, che racconta quattro epoche storiche del territorio locale, è stata scritta e diretta da Alessio Chiodini, realizzata e prodotta dall’associazione “STRATOS Sport&Dance Studio”.

I cittadini hanno accolto l’opera con un abbraccio calorosissimo, riempiendo la platea in una ventosa domenica pomeriggio, lasciandosi trasportare in un’atmosfera intima, profonda e sentita.

A fare da filo conduttore lungo un secolo di storia locale, dal 1923 agli anni Quaranta, dal boom economico del 1967, fino ai giorni nostri, sono state due figure simboliche e carismatiche: un nostromo e un guardiano del faro. I due protagonisti, nel ruolo di narratori, hanno accompagnato gli spettatori di epoca in epoca, cucendo con poesia i diversi quadri scenici dedicati al Tevere, alle dune di Isola Sacra e alla vita sul Molo.

A sorprendere e conquistare il pubblico è stata anche la cura esemplare dell’allestimento, degno delle migliori compagnie teatrali. La scenografia, studiata in ogni singolo dettaglio, ha saputo dialogare con l’utilizzo intelligente dei ledwall, capaci di regalare un tocco di modernità e profondità visiva a un contesto squisitamente vintage. Oggetti di scena e costumi hanno fatto il resto, restituendo con autenticità il sapore di ogni decennio.

Eccelsa la prova dell’intero cast di attori, infatti, tutti gli interpreti si sono distinti per misura, intensità e naturalezza, riuscendo a far rivivere in sala l’umanità, le attese e il calore di un tempo passato. Un lavoro corale premiato al termine dello spettacolo da lunghissimi applausi di sincero apprezzamento, che hanno gratificato e commosso i promotori dell’evento culturale.

Archiviato con successo il debutto di Maccarese, “Più vicino a Fiumicino” prosegue ora il suo percorso sul territorio con alcuni incontri di approfondimento nelle scuole, curati dall’autore Alessio Chiodini, in vista dell’appuntamento conclusivo del 20 dicembre al Pala Fersini.

“Quando vedi una sala così piena e senti l’emozione delle persone che ti ringraziano a fine spettacolo, capisci che hai centrato l’obiettivo e ti senti ripagato di ogni fatica – afferma Enrico Folegnani, Presidente di STRATOS Asdc – Ringrazio di cuore Alessio Chiodini, tutti gli attori e la squadra tecnica: insieme abbiamo dimostrato che a Fiumicino c’è una grandissima voglia di cultura di qualità”.