Michela Meli è Miss Lazio 2026, a San Felice Circeo l’incoronazione regionale

La ventunenne romana accede direttamente alla fase finale di Miss Italia. Gioia Gusci Renzetti conquista la fascia di Miss Framesi Lazio

di Dario Nottola

È Michela Meli la nuova Miss Lazio 2026. La ventunenne romana è stata incoronata nella suggestiva cornice di Vigna La Corte, conquistando il titolo più prestigioso della stagione regionale e l’accesso diretto alla fase finale del concorso nazionale di Miss Italia 2026.

Studentessa di Scienze dell’Alimentazione, Michela sogna di diventare nutrizionista. Nel corso della stagione aveva già conquistato il titolo di Miss Framesi Lazio 2026 e, alla vigilia della finalissima regionale, era stata proclamata anche Miss Italia Chef Lazio 2026.

Michela ha dedicato la vittoria alla sua famiglia, “presenza fondamentale nel suo percorso e sostegno prezioso nei momenti più importanti. Nel giorno dell’incoronazione (che ha visto la partecipazione di tre finaliste di Fiumicino: Elisa Buoninconti, Elisa Chiodetti, Veronica Paolini, ndr), un pensiero particolarmente intimo è andato alla nonna, alla quale era profondamente legata e il cui ricordo continua ad accompagnarla. Un affetto custodito con discrezione, che vive negli insegnamenti ricevuti, nei gesti familiari e in quella passione per la cucina che Michela ha scelto di raccontare anche nel percorso di Miss Italia Chef Lazio”.

Alla conquista della corona di Michela si accompagna il riconoscimento assegnato a Gioia Gusci Renzetti, alla quale passa la fascia di Miss Framesi Lazio 2026. Diciottenne di Subiaco, studentessa di Giurisprudenza sportiva e appassionata di equitazione, canto e chitarra, Gioia accede così di diritto alle prefinali nazionali di Miss Italia, in programma dall’1º al 3 settembre al Palazzo dello Spettacolo di Roma.

Due percorsi che proseguono verso la fase nazionale: Michela Meli accede direttamente alla fase finale come nuova regina del Lazio, mentre Gioia Gusci Renzetti, con la fascia di Miss Framesi Lazio, entra nel gruppo delle rappresentanti regionali chiamate a conquistare un posto nell’Academy di Miss Italia 2026. Adesso lo sguardo si sposta sulla fase nazionale. Le dodici prefinaliste del Lazio, tra le quali Gioia Gusci Renzetti, Miss Framesi Lazio 2026, saranno impegnate dall’1º al 3 settembre al Palazzo dello Spettacolo di Roma, dove affronteranno le selezioni per conquistare un posto nell’Academy. Michela Meli, Miss Lazio 2026, accede invece direttamente alla fase finale del concorso.

Il Lazio si presenterà così all’appuntamento nazionale con dodici prefinaliste e la propria regina regionale, inseguendo il sogno più ambito: conquistare la corona di Miss Italia 2026.

(Foto di Roberto Antonelli)