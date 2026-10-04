Fiumicino, Via Torre Clementina al centro del mondo

Colori, sapori, danze e tradizioni internazionali invadono il cuore della città con “Mondo in fiera”: un fine settimana dedicato all’incontro tra popoli e culture

di Fernanda De Nitto

Il centro storico di Fiumicino si è trasformato per questo fine settimana in un crocevia di popoli, tradizioni e culture, con la prima edizione di “Mondo in fiera”, l’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, promosso dall’Associazione “We For You A.P.S.”, organizzazione attiva da oltre 25 anni nella promozione di fiere, mercatini, sagre, eventi culturali e spettacoli.

Tutta Via Torre Clementina, fino ad oggi, sarà colorata delle tonalità universali, con diversi stand dedicati alle culture, ai sapori, ai costumi tipici, agli utensili dei diversi paesi, alla spiritualità e alla solidarietà.

Obiettivo dell’iniziativa è, infatti, quello di promuovere una visione globale del mondo dove le differenze sono annullate dalla conoscenza e dall’approfondimento. In questo gli organizzatori hanno sapientemente elaborato una varietà di eventi culturali, folcloristici e danzanti dove si è dato spazio alle tipicità delle diverse nazioni, a partire dalla danza del ventre, ai balli latini americani, alle danze tradizionali rumene, alle rinomate musiche e balli irlandesi fino ad una esercitazione pratica di reiki.

Nella giornata di oggi sono in programma diversi eventi culturali, tra cui proprio lo spettacolo, alle ore 17.00, di danze tradizionali della Romania e della Transilvania. Mentre in serata è prevista l’esibizione di musica e balli irlandesi e la dance 60-70.

“Ringrazio We For You per questo evento, perché ha trovato il modo di far interagire diverse culture, sia nell’arte culinaria, che nei costumi tipici e nelle diverse attività e spettacoli. Ciò è importante in una città come Fiumicino, in continua crescita ed evoluzione, caratterizzata dalla presenza di diverse culture, dove è essenziale interagire e comunicare. Purtroppo in questo periodo le guerre sono un pò dappertutto, mentre eventi come mondo in fiera sono la testimonianza che si può ancora condividere la gioia di stare insieme e di sapersi confrontare tra culture diverse ed opinioni, in modo allegro e danzante. Questa è proprio l’unicità di mondo in fiera e la volontà degli organizzatori” ha affermato la consigliera comunale Valentina Giua, che ha portato i saluti dell’amministrazione all’evento, tagliando anche nella mattinata di sabato il nastro che ha dato il via alla fiera internazionale.