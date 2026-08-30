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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 30 Agosto 2026

Fiumicino, a Testa di Lepre torna il Palio dei Fontanili

Dal 10 al 13 settembre quattro giorni tra folklore, gastronomia, musica e rievocazioni storiche

 

di Dario Nottola

 

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento che, di fatto, chiude gli appuntamenti estivi tradizionali nel territorio di Fiumicino, tra storia, folklore, gastronomia e divertimento: il Borgo di Testa di Lepre si prepara, infatti, ad accogliere la settima edizione del celebre Palio dei Fontanili, in programma da giovedì 10 a domenica 13 settembre. L’evento, organizzato dalla Pro Loco e che vede il patrocinio del Comune, rappresenta ormai un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per tutti i visitatori desiderosi di vivere quattro giornate all’insegna della spensieratezza, dello spettacolo e della valorizzazione del territorio. Per il presidente della Pro Loco, Luigi Conti, “sarà una festa dove si potrà trovare divertimento, tanto buon cibo e riscoperta di tradizioni”.

 

Il programma serale offre una selezione musicale ricca e variegata: si parte giovedì 10 con l’energia di Frankie & Canthina Band, per proseguire poi con i ritmi travolgenti di Kimbo e l’esibizione dei Ladri di Carrozzelle. A chiudere la manifestazione, domenica 13 sera, sarà l’esilarante spettacolo comico di Dado.

 

Grande spazio è dedicato anche alla storia e alla tradizione locale. Nella giornata di sabato 12 andrà in scena la suggestiva rievocazione storica della battaglia dell’846 d.C. tra Romani e Saraceni, mentre la domenica il borgo si animerà con l’attesissima gara del Palio, che vedrà le quattro contrade sfidarsi nella tradizionale e avvincente corsa con i rotoloni.

 

Per tutte le serate della festa sarà attivo lo stand gastronomico, pronto a deliziare i presenti con piatti genuini a chilometro zero: dalle celebri fettuccine del Palio, preparate con il grano seminato e raccolto direttamente nei campi locali, alle ricche grigliate di carne alla brace. L’appuntamento per tutti è a Testa di Lepre, in via Emilio Pasquini.

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