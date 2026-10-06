Danza sportiva, Rapone e Guardati trionfano ancora al WDSF GrandSlam

La coppia di Fiumicino conquista per il secondo anno consecutivo il primo posto nella Senior II Latin. Ora l’obiettivo sono i Mondiali di Sarajevo

di Fernanda De Nitto

Per il secondo anno la coppia formata da Giuliana Rapone e Fabio Guardati vincono gli internazionali di danza sportiva WDSF GrandSlam 2026, per la categoria Senior II Latin.

I ballerini, eccellenze del maestro Fabrizio Del Bono, allenatore di terzo livello e fondatore della scuola di danza di Fiumicino dell’ASD World Dance Academy con le loro spettacolari coreografie hanno sbaragliato la concorrenza internazionale piazzandosi al primo posto della competizione.

Al GrandSlam WDSF, tenutosi a Ostia lo scorso fine settimana, hanno partecipato oltre 1700 atleti provenienti da 51 nazioni. Nella terza giornata di gara, dedicata alle ultime emozionanti sfide in pista, hanno preso parte 500 danzatori con una presenza media di oltre mille spettatori, che hanno accompagnato e sostenuto le diverse gare in un clima di grande partecipazione ed entusiasmo.

Il duo del territorio dimostra essere una delle eccellenze locali nel settore della danza, confermandosi nella sfida internazionale come campioni nella Senior II Latin. Gli stessi rappresenteranno l’Italia, e soprattutto Fiumicino, nei mondiali in programma a Sarajevo il prossimo novembre.

“Sono particolarmente soddisfatto per gli strabilianti risultati raggiunti da Giuliana Rapone e Fabio Guardati che con le loro consecutive vittorie si collocano tra nei primi posti internazionali della danza – dichiara il coach Fabrizio Del Bono dell’Asd World Dance Academy di Fiumicino – Ballerini unici e spettacolari per le loro evoluzioni e capacità atletiche, nel modo di interpretare la danza tra meraviglia e professionalità. Ci stiamo preparando con caparbietà ed attenzione ai prossimi mondiali, quale ulteriore importante impegno per la nostra coppia d’élite”.