Trump e Baccini, due continenti e la stessa faccia della medaglia: Irienti chiede una svolta per Fiumicino

Il segretario di Azione Fiumicino commenta la sconfitta dei Repubblicani alle elezioni americane e traccia un parallelo con la situazione politica locale: “Nessuna maggioranza è eterna. Serve un’alternativa che rimetta al centro i cittadini, i diritti sociali, l’ambiente e la qualità della vita”

La netta affermazione dei Democratici alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, con la riconquista della maggioranza alla Camera dei Rappresentanti e al Senato, rappresenta un duro colpo politico per Donald Trump e, allo stesso tempo, un segnale che potrebbe avere un significato anche per la politica locale.

Ne è convinto Gianmarco Irienti, segretario di Azione Fiumicino, che prende spunto dal voto americano per aprire una riflessione sull’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Baccini e sulla necessità di costruire una nuova prospettiva politica per il territorio.

Secondo Irienti, il risultato delle elezioni statunitensi va interpretato come qualcosa di più di una semplice alternanza tra schieramenti. “Guardiamo con grande soddisfazione ai risultati delle elezioni americane, che hanno segnato una clamorosa sconfitta politica di Donald Trump e una vittoria schiacciante dei Democratici. È un risultato che racconta la stanchezza, la rabbia e la volontà di cambiamento di un popolo che non si riconosce più nelle scelte di chi lo governa”, dichiara il segretario di Azione Fiumicino.

Per Irienti, infatti, il messaggio arrivato dalle urne americane è chiaro: quando la politica perde il contatto con i bisogni reali della popolazione, il consenso può rapidamente trasformarsi in delusione. “Quando la politica smette di ascoltare, quando gli interessi di pochi sembrano prevalere sul benessere collettivo e quando le promesse non trovano riscontro nei fatti, prima o poi i cittadini chiedono conto di ciò che è stato fatto, ma soprattutto di ciò che non è stato fatto”.

Un ragionamento che il segretario di Azione estende alla realtà di Fiumicino, pur sottolineando le profonde differenze tra il contesto americano e quello comunale. “Gli Stati Uniti e Fiumicino sono realtà profondamente diverse, ma alcune dinamiche politiche presentano somiglianze preoccupanti. Anche nel nostro Comune assistiamo a un progressivo deterioramento della qualità della vita nelle diverse frazioni, mentre le risposte dell’Amministrazione Baccini appaiono troppo spesso insufficienti rispetto alle necessità quotidiane dei cittadini”.

Dalla tutela del verde pubblico alle infrastrutture, dalla sicurezza stradale ai servizi sociali, Irienti individua una serie di questioni sulle quali ritiene necessario un cambio di passo.

Tra le criticità segnalate figurano la gestione del patrimonio arboreo, gli abbattimenti delle alberature e la necessità di avviare programmi concreti di ripiantumazione. A queste si aggiungono le preoccupazioni legate ai grandi interventi infrastrutturali e agli investimenti privati previsti sul territorio, rispetto ai quali Azione Fiumicino chiede maggiore trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza.

“Non possiamo limitarci ad assistere all’annuncio di grandi opere e investimenti senza interrogarci sui benefici effettivi che porteranno alla collettività. Servono partecipazione, garanzie e una visione dello sviluppo che tenga realmente conto delle esigenze di chi vive il territorio”.

Nel mirino del segretario anche alcune opere attese da tempo, come la rotonda di Torrimpietra, oltre ai problemi relativi alla manutenzione delle scuole, alla sicurezza delle strade, alla salvaguardia ambientale e alle preoccupazioni per le possibili conseguenze dell’inquinamento sulla salute pubblica.

Particolare attenzione viene riservata alle politiche sociali e ai servizi rivolti alle persone più fragili. “Le recenti segnalazioni sulle difficoltà nei servizi di assistenza agli alunni con disabilità meritano risposte immediate e verificabili. Una comunità civile non può pensare di risparmiare sui diritti delle persone più vulnerabili. Il valore di un’Amministrazione si misura soprattutto dalla capacità di proteggere chi ha maggiormente bisogno”, sottolinea Irienti.

La posizione di Azione Fiumicino, precisa il segretario, non è quella di una contrapposizione ideologica allo sviluppo economico o agli investimenti, ma di una richiesta di maggiore equilibrio tra crescita, sostenibilità e benessere sociale.

“Non siamo contrari allo sviluppo. Siamo convinti che il progresso sia necessario per creare lavoro, opportunità e nuove prospettive. Ma non può essere misurato soltanto in metri cubi di cemento, milioni di euro investiti o grandi opere annunciate. Il vero progresso si misura attraverso il benessere delle persone, la qualità dei servizi, la tutela dell’ambiente e il rispetto dei diritti sociali”.

Nel suo intervento Irienti richiama anche la figura del senatore americano Bernie Sanders, indicandolo come un riferimento per una politica maggiormente attenta alle disuguaglianze e alla giustizia sociale. “Guardo con interesse alla visione progressista e sociale di Bernie Sanders, auspicando che possa continuare a rappresentare un punto di riferimento per la politica americana. Una visione che rimette al centro la dignità del lavoro, la sanità, l’istruzione e la riduzione delle disuguaglianze. È proprio questa attenzione alla persona che vorrei vedere maggiormente presente anche nella politica locale”.

Ma la riflessione del segretario di Azione non si ferma alla critica dell’attuale Amministrazione. Lo sguardo è rivolto anche alla costruzione di una futura alternativa politica a Fiumicino, attraverso un percorso che sappia coinvolgere le diverse componenti progressiste, riformiste, civiche e sociali del territorio.

“Azione Fiumicino intende sostenere un percorso politico capace di individuare un candidato sindaco che rappresenti una sintesi autentica tra le diverse sensibilità del territorio. Una figura capace di unire e non dividere, di ascoltare prima di decidere, di difendere i diritti civili e sociali, di tutelare l’ambiente e, contemporaneamente, di guardare al futuro con pragmatismo, competenza e coraggio”.

Una proposta che, nelle intenzioni di Irienti, dovrebbe andare oltre la semplice individuazione di un candidato alternativo a Baccini, puntando soprattutto a un diverso modello di governo della città.

“Non cerchiamo semplicemente un’alternativa di governo, ma un’alternativa nel modo stesso di amministrare. Fiumicino ha bisogno di una politica che torni tra le persone, nelle scuole, nelle piazze, nelle periferie e nelle frazioni. Una politica che non si limiti a parlare di grandi progetti, ma che sappia affrontare anche i piccoli problemi quotidiani, quelli che per una famiglia possono fare una grande differenza”.

Il messaggio politico di Irienti si conclude tornando proprio al risultato elettorale americano, interpretato come un monito per chi governa, a qualsiasi livello istituzionale. “La lezione che arriva dagli Stati Uniti è che nessuna maggioranza può considerarsi eterna e nessun consenso può essere dato per scontato. La politica non è proprietà di chi governa, ma uno strumento al servizio dei cittadini. È da questo principio che dobbiamo ripartire anche a Fiumicino”.

Un richiamo che il segretario di Azione rivolge indirettamente anche al sindaco Baccini e alla sua maggioranza, nella convinzione che il futuro politico della città debba passare da una rinnovata attenzione alle esigenze della comunità. “Il futuro di un territorio non si costruisce sopra le persone, ma insieme alle persone”, conclude Gianmarco Irienti.