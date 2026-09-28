Trasporto pubblico a Focene, Di Genesio Pagliuca e Calicchio agli studenti: “Verificate le promesse del Sindaco”

I consiglieri invitano i ragazzi a partecipare al Consiglio comunale del 1° ottobre: “La città appartiene anche alle nuove generazioni, chiedere conto delle decisioni è parte dell’essere cittadini”

“La lettera degli studenti di Focene sul trasporto pubblico pone un problema molto concreto, che abbiamo denunciato più volte nelle scorse settimane. Ma crediamo che da questa vicenda debba nascere anche qualcosa di più importante: la partecipazione dei ragazzi alla vita della propria città” affermano i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca e Paolo Calicchio.

“Quello che non funziona nell’Amministrazione si riflette inevitabilmente sulla vita quotidiana dei cittadini – rimarcano – e gli studenti ne sono un esempio evidente. Corse che saltano, autobus affollati, difficoltà negli spostamenti e genitori costretti a modificare i propri impegni per accompagnarli o andarli a prendere non sono questioni astratte: incidono direttamente sulla loro giornata, sul loro tempo e sulla loro autonomia”.

“Per questo – aggiungono – dopo la risposta ricevuta dal Sindaco, crediamo che sarebbe importante fare un passo ulteriore. Giovedì 1° ottobre, alle ore 10, si riunisce il Consiglio comunale: quella può essere l’occasione per esserci, ascoltare direttamente il Sindaco e la maggioranza e confrontarsi con chi prende le decisioni”.

“Non basta ricevere una risposta scritta – ribadiscono – È importante guardare in faccia chi amministra, ascoltare quello che viene promesso e poi verificare se quelle parole trovano davvero riscontro nei fatti. È questo il senso della partecipazione. Per questo il nostro invito ai ragazzi è chiaro: non limitatevi a credere alle promesse del Sindaco, verificatele. Non soltanto su questo tema, ma su tutto ciò che riguarda la vostra città. Fare politica, per chi amministra, significa assumersi responsabilità; essere cittadini significa anche chiedere conto di quelle responsabilità”.

“La città è anche loro, appartiene alle nuove generazioni, e occuparsene significa esserci, fare domande, ascoltare le risposte e verificare se vengono mantenute. Il Consiglio comunale è uno dei luoghi nei quali questa partecipazione può diventare concreta” concludono i consiglieri Ezio Di Genesio Pagliuca e Paolo Calicchio.