Legge Salvamare, PD: “I cittadini pagano già nella TARI, ma i fondi restano bloccati. Il Governo sblocchi i decreti attuativi”

Presentata in Consiglio comunale una mozione a prima firma della consigliera Erica Antonelli per sollecitare il Ministero dell’Ambiente

I cittadini di Fiumicino pagano già, attraverso la bolletta TARI, una quota destinata alla gestione dei rifiuti recuperati in mare dai pescatori. Eppure, le risorse previste non sono ancora disponibili, a causa della mancata adozione dei decreti attuativi della Legge Salvamare.

È da questo mancato passaggio che prende le mosse la mozione depositata in Consiglio comunale dal gruppo del Partito Democratico, a prima firma della consigliera Erica Antonelli, vicepresidente della Commissione Ambiente, e sottoscritta anche dai consiglieri Calicchio, Di Genesio Pagliuca e Zorzi.

L’obiettivo è sollecitare il Governo e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ad adottare con urgenza i decreti attuativi della Legge 17 maggio 2022, n. 60, conosciuta come Legge Salvamare, per rendere finalmente operative le misure a tutela dell’ecosistema marino e a sostegno del settore della pesca.

Una questione particolarmente importante per Fiumicino, che può contare sulla prima flotta peschereccia del Lazio per quantitativo di pescato e sulla seconda per numero di imbarcazioni.

La Legge Salvamare ha introdotto un principio fondamentale: consentire ai pescatori, considerati vere e proprie “sentinelle del mare”, di riportare a terra i rifiuti accidentalmente recuperati durante le attività di pesca, senza dover sostenere i relativi costi di smaltimento né rischiare sanzioni.

Tuttavia, a distanza di anni dalla sua approvazione, la norma non è ancora pienamente operativa. Mancano infatti i decreti ministeriali necessari a definirne le modalità di applicazione e a rendere disponibili le risorse per realizzare e attrezzare le isole ecologiche nei porti.

Il nodo delle risorse già pagate dai cittadini – Nel documento presentato dal PD viene evidenziata una contraddizione: dal gennaio 2024 i contribuenti versano regolarmente nella TARI una componente perequativa destinata proprio a coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare.

“Nonostante il prelievo economico sia già attivo, lo stallo burocratico impedisce la liquidazione di queste risorse a beneficio dei Comuni costieri e degli operatori”, sottolineano i consiglieri Antonelli, Calicchio, Di Genesio Pagliuca e Zorzi.

Un ritardo che, secondo il gruppo consiliare, rischia di compromettere anche le iniziative già avviate sul territorio.

“Negli ultimi anni Fiumicino ha promosso progetti virtuosi, come le sperimentazioni realizzate con il CIRSPE e la più recente adesione al progetto Ogyre. Si tratta di esperienze importanti, che però rischiano di rimanere limitate senza un quadro nazionale pienamente operativo”, aggiungono i consiglieri.

“La marineria di Fiumicino non può essere lasciata sola” – La richiesta del Partito Democratico è quindi quella di accelerare l’iter dei decreti attuativi, sbloccare le risorse previste dalla legge e garantire ai Comuni costieri gli strumenti necessari per sostenere concretamente le attività di recupero dei rifiuti in mare.

“Non possiamo più accettare che una realtà d’eccellenza come quella di Fiumicino venga lasciata sola a gestire un’emergenza ambientale che riguarda tutti. La transizione verso porti puliti e plastic-free non può pesare sulle spalle dei pescatori né sulle casse del bilancio comunale ordinario. Auspichiamo che l’intero Consiglio comunale condivida questa battaglia di buon senso, per dare finalmente risposte concrete a chi vive e custodisce il nostro mare ogni giorno”, concludono Antonelli, Calicchio, Di Genesio Pagliuca e Zorzi.