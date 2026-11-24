Infiltrazioni d’acqua all’asilo nido “L’Isola che non c’è”, sopralluogo degli uffici comunali dopo le segnalazioni

Di Genesio Pagliuca (PD) e Meloni (Progetto Civico Fiumicino): “Primo risultato positivo, ora servono interventi definitivi per garantire la sicurezza dei bambini”

Dopo le segnalazioni dei genitori e l’intervento del gruppo consiliare del Partito Democratico e di Progetto Civico Fiumicino, qualcosa si muove sulla vicenda delle infiltrazioni d’acqua all’asilo nido “L’Isola che non c’è” di Maccarese. Gli uffici comunali sono infatti intervenuti per verificare la situazione e individuare gli accorgimenti necessari a risolvere il problema.

A darne notizia sono Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo del Partito Democratico, e Paola Meloni, consigliera comunale di Progetto Civico Fiumicino, che esprimono soddisfazione per il primo riscontro arrivato dopo le criticità evidenziate dalle famiglie.

“Dopo quelle dei genitori e la nostra segnalazione sulle infiltrazioni d’acqua all’asilo nido ‘L’Isola che non c’è’ di Maccarese, gli uffici comunali sono finalmente intervenuti per verificare il problema e individuare gli accorgimenti necessari”.

“È un primo risultato positivo – sottolineano Di Genesio Pagliuca e Meloni – perché quando si segnala una criticità che riguarda una struttura frequentata ogni giorno da bambini, famiglie e personale, la cosa più importante è che si intervenga per risolverla”.

“Dalle prime verifiche – spiegano i due esponenti politici – sembrerebbe che a breve possano essere adottate le misure necessarie per affrontare la situazione. L’auspicio è che si proceda senza ulteriori ritardi, con interventi capaci di risolvere definitivamente il problema ed evitare che le infiltrazioni si ripresentino con le prossime piogge”.

“Continueremo a seguire la situazione, perché la manutenzione delle strutture scolastiche e la sicurezza dei più piccoli devono essere una priorità, non un aspetto da affrontare soltanto dopo le segnalazioni. La tutela degli ambienti frequentati quotidianamente dai bambini – ribadiscono i due consiglieri – deve essere garantita attraverso controlli e manutenzione costanti, senza attendere che siano le famiglie a dover denunciare eventuali disagi. Continueremo a seguire la situazione, perché la manutenzione delle strutture scolastiche e la sicurezza dei più piccoli devono essere una priorità, non un aspetto da affrontare soltanto dopo le segnalazioni”.