Fiumicino, FdI conferma il sostegno a Baccini: “Avanti con convinzione, parlano i risultati”

Il gruppo di Fratelli d’Italia Fiumicino respinge le ricostruzioni sulla tenuta della maggioranza e rivendica opere, investimenti e risanamento dei conti

Fratelli d’Italia Fiumicino interviene nel dibattito politico cittadino e ribadisce il proprio sostegno alla maggioranza guidata dal sindaco Mario Baccini. In una nota, il partito rivendica i risultati ottenuti dall’amministrazione e respinge le ricostruzioni su possibili difficoltà interne alla coalizione, riservando critiche dure all’opposizione.

“Attesa la fine dell’isterismo che ha caratterizzato i toni di alcune pagine dei giornali locali, alimentato da una opposizione nervosa, strumentale e priva di argomenti, abbiamo ritenuto necessario, come Gruppo Fratelli d’Italia di Fiumicino, fare alcune precisazioni”.

“Il lavoro fin qui svolto dalla maggioranza guidata dal sindaco Mario Baccini ha pienamente rispettato le aspettative del nostro gruppo, consentendo il raggiungimento di obiettivi importanti per la nostra città, anche grazie alla proficua collaborazione con il Governo e la Regione Lazio”.

“Abbiamo assistito alla realizzazione di opere strategiche, alla ripresa di interventi attesi da anni e al risanamento dei conti pubblici, che ha permesso una programmazione più efficiente e l’avvio di un piano di investimenti di dimensioni straordinarie, il tutto senza gravare sulle tasche dei cittadini”.

“Ci fa piacere vedere crescere una città che è finalmente tornata a essere protagonista nella nostra Regione e non più semplice spettatrice. Coerentemente con il programma di governo scelto dai cittadini, stiamo portando avanti un progetto con una visione chiara, capace di valorizzare tutte le potenzialità e le vocazioni del nostro territorio”.

“L’azione di questa coalizione continua a distinguersi per concretezza, serietà e vicinanza ai bisogni dei cittadini, guidata da una visione strutturata del futuro di Fiumicino”.

“Per questo il coordinatore comunale Francesco Mattina, i dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia Tomaino e Cerulli, gli assessori Costa e D’Intino e il gruppo consiliare di FdI, composto da Fata, Feola, Prete e Cerulli, continueranno a sostenere con convinzione il progetto avviato con questo mandato insieme al sindaco Mario Baccini”.

“Comprendiamo che la mancanza di temi concreti porti l’opposizione a spostare costantemente l’attenzione su narrazioni costruite attorno a presunte e fantasiose previsioni di sconfitta della maggioranza, nella speranza di erodere consenso. Noi non temiamo il giudizio dei cittadini: sarà il nostro operato a parlare e saranno loro a valutarci”.

“Sarebbe invece auspicabile che l’opposizione, anziché perdere tempo a occuparsi delle ‘cose altrui’ o alimentare polemiche sterili, iniziasse finalmente a concentrarsi sul futuro della città e a presentare ai cittadini una propria proposta politica, se davvero ne esiste una”.

“E, soprattutto, farebbe bene a dedicare maggiori energie a risolvere i tanti problemi interni che la riguardano, anziché tentare di distogliere l’attenzione con polemiche prive di contenuto”.