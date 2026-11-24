Fiumicino, Consiglio comunale straordinario il 1° dicembre: al centro lo sgombero dell’area dei bilancioni

Convocata una seduta pubblica per approfondire le operazioni di sgombero. In aula potranno entrare al massimo 90 persone. Per chiedere di intervenire c’è tempo fino alle ore 12 del 26 novembre

Il tema delle operazioni di sgombero dell’area dei bilancioni approda in Consiglio comunale. Il Comune di Fiumicino ha infatti convocato una seduta straordinaria per martedì 1 dicembre 2026, con l’obiettivo di approfondire la questione.

La riunione si svolgerà nella sala delle adunanze consiliari, in seduta pubblica. La prima convocazione è fissata alle ore 8, mentre la seconda è prevista alle ore 10.

All’ordine del giorno un unico punto: “Operazioni di sgombero dell’area dei bilancioni: Approfondimenti”.

In occasione della seduta straordinaria, l’Amministrazione comunale ha comunicato che l’accesso all’aula sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima prevista, pari a 90 persone.

I cittadini che intendono prendere la parola durante il Consiglio comunale dovranno presentare un’apposita istanza, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fiumicino (Clicca qui).

Le richieste dovranno essere trasmesse all’Ente entro le ore 12 di giovedì 26 novembre 2026, allegando tutta la documentazione richiesta nel modulo.

L’ammissione degli interventi e le relative modalità operative saranno stabilite dalla Conferenza dei capigruppo e successivamente comunicate. La seduta rappresenterà dunque un momento di approfondimento istituzionale su una vicenda, quella dello sgombero dell’area dei bilancioni, che sarà al centro del confronto in Consiglio comunale.