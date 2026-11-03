Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 3 Novembre 2026

Fiumicino, con De Pascali Forza Italia rafforza il proprio ruolo in Giunta

Severini: “Un riconoscimento importante che premia il nostro percorso e il forte radicamento sul territorio”

 

 

“In qualità di Presidente del Consiglio Comunale e segretario di Forza Italia, esprimo le mie più sincere congratulazioni alla consigliera Francesca De Pascali per la nomina ad Assessore con deleghe strategiche per il nostro territorio: Pianificazione del Territorio, Urbanistica, Politiche del Personale e Turismo, fino a oggi di competenza del Sindaco.” Lo dichiara il Presidente del Consiglio Comunale e segretario di Forza Itali, Roberto Severini.

 

 

“In questi anni – prosegue -sia da Presidente di Commissione che all’interno dell’assise cittadina, la consigliera De Pascali ha dimostrato doti umane e competenze tecniche di alto profilo. Sono certo che il suo nuovo incarico saprà imprimere un rinnovato slancio all’azione amministrativa. Per Forza Italia si tratta di un riconoscimento di grande rilievo, che premia il nostro percorso e il forte radicamento sul territorio.”

 

 

“Desidero ringraziare il Sindaco Baccini, che ha recepito la necessità di riequilibrare gli assetti consiliari, valorizzando i gruppi come autentica espressione di partecipazione democratica e il lavoro svolto dalla nostra componente, anche attraverso l’ampliamento delle competenze conferite all’assessore Biselli e alla consigliera Giua, che avrà la delega allo “Studio e monitoraggio in materia di Equità Fiscale” per rafforzare il decentramento, armonizzare il sistema tributario comunale e migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. A entrambi i miei complimenti e i miei ringraziamenti per l’impegno costante.”

 

 

“Forza Italia, a Fiumicino, si conferma una forza attrattiva, propositiva e vicina ai problemi reali delle persone, capace di lavorare quotidianamente per la comunità. Il consolidamento della nostra presenza testimonia l’efficacia di un impegno silenzioso ma concreto. Nei prossimi giorni – conclude Severini – procederemo alla revisione delle commissioni consiliari e alla surroga della consigliera De Pascali, così da offrire nuova linfa a questa importante fase della consiliatura.

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
De Pascali Roberto Severini
Articoli correlati
Politica

Fiumicino, con De Pascali Forza Italia rafforza il proprio ruolo in Giunta

martedì, 3 Novembre 2026
Cronaca

Aeroporto di Fiumicino, due sospetti allarmi bomba fanno partire i caccia dell’Aeronautica

martedì, 3 Novembre 2026
Sport

Serie D, l’Afragolese cala il poker nell’anticipo contro l’Aranova

domenica, 1 Novembre 2026
Attualità

I ragazzi di Octopus in festa per Halloween

sabato, 31 Ottobre 2026
Cronaca

Isola Sacra, al via i lavori per il PalaFitarco: investimento da quasi 2 milioni di euro

venerdì, 30 Ottobre 2026
Darsenamed
Parco da Vinci
Conad Fiumicino
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci