Fiumicino, con De Pascali Forza Italia rafforza il proprio ruolo in Giunta

Severini: “Un riconoscimento importante che premia il nostro percorso e il forte radicamento sul territorio”

“In qualità di Presidente del Consiglio Comunale e segretario di Forza Italia, esprimo le mie più sincere congratulazioni alla consigliera Francesca De Pascali per la nomina ad Assessore con deleghe strategiche per il nostro territorio: Pianificazione del Territorio, Urbanistica, Politiche del Personale e Turismo, fino a oggi di competenza del Sindaco.” Lo dichiara il Presidente del Consiglio Comunale e segretario di Forza Itali, Roberto Severini.

“In questi anni – prosegue -sia da Presidente di Commissione che all’interno dell’assise cittadina, la consigliera De Pascali ha dimostrato doti umane e competenze tecniche di alto profilo. Sono certo che il suo nuovo incarico saprà imprimere un rinnovato slancio all’azione amministrativa. Per Forza Italia si tratta di un riconoscimento di grande rilievo, che premia il nostro percorso e il forte radicamento sul territorio.”

“Desidero ringraziare il Sindaco Baccini, che ha recepito la necessità di riequilibrare gli assetti consiliari, valorizzando i gruppi come autentica espressione di partecipazione democratica e il lavoro svolto dalla nostra componente, anche attraverso l’ampliamento delle competenze conferite all’assessore Biselli e alla consigliera Giua, che avrà la delega allo “Studio e monitoraggio in materia di Equità Fiscale” per rafforzare il decentramento, armonizzare il sistema tributario comunale e migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. A entrambi i miei complimenti e i miei ringraziamenti per l’impegno costante.”

“Forza Italia, a Fiumicino, si conferma una forza attrattiva, propositiva e vicina ai problemi reali delle persone, capace di lavorare quotidianamente per la comunità. Il consolidamento della nostra presenza testimonia l’efficacia di un impegno silenzioso ma concreto. Nei prossimi giorni – conclude Severini – procederemo alla revisione delle commissioni consiliari e alla surroga della consigliera De Pascali, così da offrire nuova linfa a questa importante fase della consiliatura.