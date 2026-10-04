Fiumicino, allarme sul trasporto pubblico. Irienti: “Corse soppresse e troppi disagi”

Il segretario di Azione Fiumicino interviene sui disservizi del TPL e sul passaggio alla gestione regionale: “Servono garanzie per studenti, pendolari, anziani e famiglie”

Corse soppresse, studenti in difficoltà e timori per il futuro del trasporto pubblico locale. A sollevare il problema è Gianmarco Irienti, segretario di Azione Fiumicino, che chiede garanzie all’Amministrazione comunale in vista del passaggio alla gestione regionale.

“La situazione del trasporto pubblico locale desta forte preoccupazione – dichiara Irienti –Parliamo di un servizio essenziale che oggi sta mostrando tutte le sue criticità”.

Nel mirino, in particolare, le soppressioni di alcune corse Trotta Bus dirette verso località come Focene, Parco Leonardo, Maccarese e Isola Sacra.

“I disagi per famiglie e cittadini sono sempre più pesanti – sottolinea Irienti – Non è accettabile che i ragazzi rischino di non arrivare a scuola per colpa di un servizio inefficiente. Il diritto allo studio non può dipendere dalla disponibilità di un autobus”.

Preoccupazione anche per il nuovo assetto del TPL, con il passaggio dal 1° novembre alla gestione regionale attraverso Astral e il sistema delle Unità di Rete.

“Il rischio è quello di una riduzione dei chilometri percorsi e delle corse – afferma il segretario di Azione Fiumicino – con conseguenze soprattutto per anziani, pendolari e famiglie che utilizzano ogni giorno il trasporto pubblico”.

Irienti si rivolge quindi direttamente all’Amministrazione comunale: “Quali garanzie concrete vengono offerte ai cittadini? Non bastano soluzioni dell’ultimo momento o ipotesi di internalizzazione di alcune linee. Servono programmazione, risorse e interventi realmente sostenibili”.

Da Azione Fiumicino arriva quindi la richiesta di mantenere le linee essenziali, garantire la regolarità delle corse scolastiche, verificare sicurezza e adeguatezza dei mezzi e potenziare complessivamente il servizio.

“Fiumicino è un territorio molto vasto e con esigenze diverse – conclude Irienti – I cittadini meritano un trasporto pubblico all’altezza. Il TPL non è un costo da tagliare, ma un servizio da garantire e un investimento sulla qualità della vita della comunità”.