Di Genesio Pagliuca-Calicchio: “Villaggio Azzurro, i cittadini rischiano ogni giorno”

I consiglieri comunali denunciano alberature pericolanti e spazi verdi incolti nel comprensorio Ater e sollecitano un intervento immediato

“È drammatica e preoccupante la situazione del comprensorio Ater del Villaggio Azzurro, dove la vegetazione e le alberature pericolanti stanno divenendo un serio rischio per l’incolumità di tutti i residenti – è quanto dichiarano i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca e Paolo Calicchio, che aggiungono – Nonostante le ripetute richieste di intervento da parte dei cittadini della zona, sono numerose le alberature che stanno cedendo, con rami pericolanti, tronchi secchi e spazi verdi incolti. Tutto ciò, con la stagione autunnale alle porte, rischia veramente di divenire un pericolo evidente per tutti i residenti delle case Ater comprese tra via Lorenzo Bezzi, via Giuseppe Moschini e via Bruno Caleari. Sappiamo tutti che l’imprevedibilità del clima può portare ad eventi estremi, con violenti acquazzoni e forti raffiche di vento.”

“Le cronache purtroppo sono colme di notizie di alberi e rami caduti su autovetture, persone e abitazioni. Dobbiamo arrivare a questo affinché Ater si decida ad intervenire? E l’Amministrazione, dal canto suo, con il suo assessore Caroccia, si disinteressa anche di questi nostri concittadini in balia di quotidiani pericoli? Ad oggi sembra proprio che sia così, dato che molti dei rami penzolanti di grandi dimensioni, presenti a ridosso di abitazioni e garage, sono lì in quelle condizioni già dall’inizio dell’estate. E proprio all’inizio della stagione estiva fu eseguito un intervento di messa in sicurezza delle aree da parte dei Vigili del fuoco, su sollecitazione degli abitanti, che si auguravano un successivo e immediato riscontro da Ater, che, invece, come suo solito, nulla ha fatto per la sicurezza del comprensorio. L’ultima bonifica importante dell’azienda sulla vegetazione risale a circa tre anni fa, poi il nulla assoluto. Quando eravamo al governo abbiamo sempre cercato di mantenere alta l’attenzione sulla questione delle alberature e, se Ater ritardava negli interventi, in accordo con l’ente, procedevamo direttamente come amministrazione grazie al supporto della Protezione civile, salvaguardando i cittadini. Ad oggi in molti spazi è divenuto difficile anche camminare, anche perché è tangibile la preoccupazione degli abitanti che, a ogni temporale, fanno la conta dei danni, sperando sempre che non accada nulla di grave. Nella consapevolezza che la competenza gestionale è prettamente di Ater, solleciteremo noi stessi un intervento immediato presso il comprensorio, non abbandonando i cittadini al loro destino”, hanno concluso i consiglieri Ezio Di Genesio Pagliuca e Paolo Calicchio.