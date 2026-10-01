Consiglio comunale trasporti, Baccini: “Il problema esiste, ma non si risolve con la polemica”

In aula il confronto sul Tpl e sul trasporto scolastico. Il sindaco: “Controlli sul servizio e valutazione sull’internalizzazione”

di Fernanda De Nitto

È in corso una partecipata e sentita seduta del Consiglio comunale di Fiumicino dove all’ordine del giorno si dibatte, in particolare, sul servizio di trasporto pubblico locale e sulla futura pianificazione del modello di unità di rete regionale. L’opposizione, prima dell’apertura dei lavori, ha consegnato all’aula un ordine del giorno dove sono state sviscerate tutte le questioni riguardanti l’odierna gestione del Tpl e del trasporto scolastico, in particolare per gli studenti con disabilità.

I consiglieri, nel loro atto, denunciano, infatti, le ricorrenti criticità del servizio, le problematiche in essere rispetto alla carenza di corse e personale e l’organizzazione latente del trasporto dedicato ai ragazzi più fragili. Proprio per tentare di sopperire a tale gestione, gli stessi hanno proposto una internalizzazione del servizio quale migliore scelta per garantire maggiore produttività, stabilità gestionale e una discreta riduzione dei costi, oltre che una elevata attenzione per lavoratori e utenti. Il dibattito è poi proseguito con l’intervento del sindaco Baccini, che ha deciso di prendere la parola sull’ordine dei lavori.

Il primo cittadino ha dichiarato: “Siamo consapevoli che il problema esiste e che lo stesso non si risolve negando l’evidenza, ma neanche la polemica politica serve per attenuare la gravità dei fatti. L’Amministrazione non ha mai nascosto le problematiche, chiedendo ripetutamente il rispetto degli obblighi contrattuali. Il controllo prevede delle responsabilità su un servizio che non nasce da questa amministrazione, bensì dalle scelte compiute dal precedente governo. Il Comune pretenderà che il servizio previsto dal contratto sia garantito, tutelando cittadini e lavoratori, altro tema serio che incide sulla regolarità del servizio. Il passaggio all’unità di rete regionale è stato strutturato grazie all’attento lavoro degli uffici, del dirigente e dell’assessore. Proprio per sopperire alla riduzione dei chilometri, prevista dal piano regionale, l’Amministrazione ha deciso di intervenire con proprie risorse per garantire un efficiente servizio di trasporto a tutti i cittadini, difendendo la mobilità in un territorio vasto e complesso.”

“Rispetto al trasporto scolastico sarà garantita la continuità del servizio per famiglie, studenti e soprattutto ragazzi con disabilità, ai quali sarà data la massima attenzione. La proposta dell’opposizione di internalizzare il servizio di trasporto arriva da coloro che in passato avevano, invece, scelto l’esternalizzazione; nonostante ciò, tale proposta è già in valutazione dalla nostra amministrazione, che sta procedendo all’analisi economica e gestionale, con la verifica dei conti e la valutazione della sostenibilità del tempo. Se sarà fattibile procederemo in questa direzione. Proseguirà nel contempo un costante controllo del servizio, pretendendo dalla ditta il rispetto degli obblighi contrattuali, proponendo in futuro l’internalizzazione anche del trasporto scolastico. Governare significa affrontare l’emergenza odierna proponendo soluzioni per il domani”.

(Foto di repertorio)