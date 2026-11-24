Consiglio comunale, Michela Califano scrive a Severini: “Il dibattito non può avere barriere”

L’ex presidente del Consiglio comunale e attuale segretaria del Pd di Fiumicino contesta le modalità di accesso e di intervento previste per la seduta straordinaria del 1° dicembre: “Un’assemblea eletta non può temere le voci dei cittadini”

Una lettera aperta al presidente del Consiglio comunale Roberto Severini per chiedere una revisione delle procedure previste in occasione della seduta straordinaria del prossimo 1° dicembre. A firmarla è Michela Califano, consigliera regionale del Partito Democratico ed ex presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, oggi segretaria dell’Unione Comunale del Pd. Al centro della presa di posizione, il diritto dei cittadini a partecipare al dibattito pubblico e a poter esprimere liberamente il proprio pensiero senza procedure preventive che, secondo Califano, rischierebbero di limitarne la partecipazione.

Di seguito pubblichiamo integralmente la lettera aperta indirizzata al presidente Severini.

“Egregio Presidente Severini,

mi rivolgo a Lei nella mia qualità di ex Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino e di Segretaria dell’Unione Comunale di Fiumicino.

Durante i cinque anni in cui ho ricoperto la carica di Presidente, ho gestito numerose sedute straordinarie, aperte e, in diversi casi, anche itineranti, su questioni di grande rilievo per il nostro territorio: dalla portualità all’aeroporto, dalla gestione dei rifiuti ai vincoli idraulici e a tante altre tematiche che toccano direttamente la vita della comunità.

In tutte quelle occasioni, pur prestando la massima attenzione alle norme di sicurezza e al rispetto della capienza dei luoghi che ospitavano i lavori, non abbiamo mai introdotto procedure che potessero, in qualsiasi modo, limitare o filtrare preventivamente il dibattito. Perché il dibattito, per essere autentico e democratico, non può essere soggetto a barriere o a selezioni che ne snaturino il senso.

La Costituzione della Repubblica Italiana fonda la nostra democrazia sul principio della sovranità popolare (art. 1) e riconosce a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla vita pubblica e di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21). Il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) conferma e concretizza questi principi stabilendo che le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e che i cittadini, residenti o non residenti, qualora siano portatori di un interesse legittimo o di un’istanza, hanno diritto di assistere e, nelle forme previste, di intervenire. Non si tratta di una concessione discrezionale dell’amministrazione, ma di un diritto fondamentale che non può essere compresso attraverso procedure preventive di selezione o di limitazione degli interventi.

Qualsiasi meccanismo che subordinasse la possibilità di prendere la parola a una valutazione preventiva, a un numero chiuso o a criteri non strettamente legati all’ordine e alla sicurezza, rischierebbe di snaturare il carattere democratico e partecipativo dell’assemblea eletta.

Per questo Le chiedo, con rispetto ma con fermezza, di rivedere la procedura adottata per il Consiglio Comunale straordinario del 1° dicembre 2026, garantendo pienamente la libertà di espressione e di intervento di chiunque intenda prendere la parola.

Un’assemblea eletta non può temere le voci dei cittadini. Deve, al contrario, farle risuonare.

Cordiali saluti,

Michela Califano