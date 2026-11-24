Consiglio comunale aperto, Severini replica a Califano: “La partecipazione dei cittadini sarà garantita a tutti”

Il Presidente del Consiglio comunale chiarisce le modalità di accesso e di intervento alla seduta straordinaria: “Il modulo è rivolto a chiunque voglia prendere la parola. Necessario contingentare gli ingressi per ragioni di sicurezza e organizzazione”

In merito alle osservazioni sollevate dalla Consigliera regionale Michela Califano sul prossimo Consiglio comunale straordinario aperto, il Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Roberto Severini, interviene per fornire alcuni chiarimenti sulle modalità di partecipazione alla seduta e sulle procedure previste per gli interventi del pubblico.

“Desidero rassicurare tutta la cittadinanza che la partecipazione democratica al Consiglio comunale straordinario sarà pienamente garantita, a tutti” afferma il Presidente, precisando che il modulo pubblicato sul sito istituzionale non è riservato esclusivamente alle associazioni o ai loro delegati.

“È stato predisposto – spiega Severini – proprio per consentire a chiunque, che si tratti di un singolo cittadino, del rappresentante di un’associazione o di un delegato, di indicare la propria qualifica barrando l’apposita casella e prenotare il proprio intervento”.

Il Presidente del Consiglio comunale chiarisce inoltre che, trattandosi di una seduta straordinaria aperta, è necessario conciliare il diritto di partecipazione con le esigenze di sicurezza e di regolare svolgimento dei lavori.

“Abbiamo la responsabilità di gestire l’affluenza nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza e per assicurare l’ordinato svolgimento dei lavori. Per questa ragione si è reso necessario contingentare gli ingressi in base alla capienza dell’aula e procedere all’identificazione di chi accede ai locali”.

Un’organizzazione che, nelle intenzioni del Presidente, punta anche a garantire spazio e ascolto a tutti coloro che desiderano intervenire. Da qui la richiesta di presentare preventivamente la domanda di accredito, accompagnata da una breve sintesi scritta dell’intervento che si intende svolgere.

“Nei prossimi giorni inoltre – aggiunge – si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per definire nel dettaglio tempi e modalità della seduta, con l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini accreditati di prendere la parola in maniera ordinata e senza compressioni”.

La posizione di Severini è dunque chiara: nessuna preclusione alla partecipazione dei singoli cittadini, ma procedure organizzative necessarie a garantire sicurezza, trasparenza e regolare svolgimento del Consiglio comunale straordinario aperto.