Commissione Ambiente senza numero legale. Antonelli, Petrillo e Miccoli: “Senza di noi va deserta”

I tre consiglieri comunali di opposizione intervengono sulla mancata seduta e criticano la gestione del presidente Balletta: “Le nostre richieste non sono state inserite all’ordine del giorno”

La seduta della Commissione Ambiente non si è svolta a causa del mancato raggiungimento del numero legale. Sull’accaduto intervengono i consiglieri comunali di opposizione Erica Antonelli, Angelo Petrillo e Giuseppe Miccoli, che attraverso una nota spiegano le ragioni della loro assenza e sollevano alcune criticità nei rapporti con il presidente della Commissione e la maggioranza.

“Salta la Commissione Ambiente: la maggioranza non riesce a garantire il numero legale. La verità è che senza la nostra presenza, la Commissione Ambiente è vuota: vuota di contenuti e anche di presenze”, dichiarano i tre consiglieri.

Antonelli, Petrillo e Miccoli precisano che la decisione di non partecipare alla seduta è stata volontaria. “La nostra assenza oggi in Commissione è stata una scelta precisa – spiegano – per dimostrare l’incapacità del presidente Balletta e della maggioranza tutta di ricoprire il ruolo per cui sono stati eletti”.

I consiglieri fanno quindi riferimento a quanto avvenuto la settimana precedente, quando la seduta prevista per il 7 ottobre era stata annullata. “Il presidente Balletta ci aveva chiesto collaborazione, dovendo sconvocare la seduta di Commissione già programmata per il 7 ottobre. Come sempre abbiamo collaborato, nonostante lo scarsissimo preavviso, chiedendo tuttavia al presidente Balletta di ampliare l’ordine del giorno della prossima seduta inserendo anche altri argomenti”.

Secondo quanto riferito dai tre esponenti dell’opposizione, le proposte avanzate non sarebbero state accolte. “Il presidente, ancora una volta, ha fatto orecchie da mercante, snobbando le richieste legittime dell’opposizione e non inserendo all’ordine del giorno della seduta odierna nessuna delle nostre richieste”.

I consiglieri contestano inoltre il mancato raggiungimento del numero legale, ritenendo che la maggioranza avrebbe dovuto garantire le presenze necessarie allo svolgimento della Commissione. “Per giunta, il presidente Balletta non è stato neanche in grado di blindare la sua maggioranza e di raggiungere il numero legale della sua Commissione”.

La nota si conclude con una riflessione critica sul rapporto tra maggioranza e opposizione. “Un modus operandi che rispecchia quello scelto da questa maggioranza, che ci chiede collaborazione ma non collabora, che ci chiede proposte ma non le tiene in considerazione, che chiede rispetto ma non ne dimostra alcuno verso i cittadini e verso il ruolo delle opposizioni, che ci chiede soccorso solo per coprire le proprie insanabili spaccature e la propria incapacità a governare”, concludono Erica Antonelli, Angelo Petrillo e Giuseppe Miccoli.