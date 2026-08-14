Carenza idrica ad Aranova, Di Genesio Pagliuca replica a Severini: “Il progetto Acea era stato presentato nel 2022”

Il capogruppo del Pd contesta la ricostruzione del presidente del Consiglio comunale

Botta e risposta politica sulla carenza idrica ad Aranova. A replicare alle dichiarazioni del presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Roberto Severini, è il capogruppo del Partito democratico, Ezio Di Genesio Pagliuca, che contesta la ricostruzione fatta dal presidente dell’Aula e chiama in causa l’attuale amministrazione sui risultati ottenuti per risolvere il problema.

“Come sempre, qualcuno afferma convintamente falsità, sperando che nessuno abbia il tempo e la voglia di smentirlo – dichiara Di Genesio Pagliuca – Ebbene, ancora una volta il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, invece di rilasciare dichiarazioni e accuse sul problema dell’acqua ad Aranova, avrebbe fatto meglio a tacere. La realtà è ben diversa da quella che racconta”.

Al centro della replica c’è in particolare il progetto di Acea per la realizzazione del serbatoio destinato a migliorare il servizio idrico nella zona.

“Il progetto di Acea per la realizzazione del serbatoio, che secondo Severini sarebbe rimasto nel cassetto fino all’arrivo della nuova amministrazione, era stato fortemente richiesto dalla precedente amministrazione ad Acea ed è stato presentato ufficialmente e protocollato il 9 dicembre 2022”, sottolinea il capogruppo Pd.

Di Genesio Pagliuca ricorda inoltre che “Si tratta di un progetto complesso, al quale abbiamo dato parere all’unanimità”, e respinge quindi le accuse di ritardi rivolte alla precedente amministrazione.

“Quale sarebbe, dunque, il grave ritardo di cui il presidente accusa la precedente amministrazione? – domanda – Piuttosto, è lecito chiedersi quali procedure siano state attuate da Acea per portare a conclusione l’operazione e, soprattutto, quando e come il Comune abbia insistito con il gestore affinché si arrivasse al risultato nel più breve tempo possibile”.

L’esponente del Partito democratico sposta quindi l’attenzione sull’operato dell’attuale maggioranza e chiede quali siano stati, fino a oggi, i passi concreti compiuti per superare definitivamente le criticità che interessano Aranova.

“Invece di fare polemiche e lanciare accuse, Severini lavori. Dopo anni di amministrazione, quali sono i risultati concreti ottenuti per risolvere definitivamente il problema della carenza idrica ad Aranova?”.

Di Genesio Pagliuca replica anche all’utilizzo del termine ‘sciacalli’ nel confronto politico: “Non possiamo non rilevare quanto sia curioso che sia proprio chi ha costruito la propria carriera politica sui problemi del Comune a dare degli ‘sciacalli’ a chi si limita ad assolvere ai propri compiti istituzionali. Ma si sa: si nasce incendiari, si muore pompieri”.

Infine, il capogruppo Pd interviene anche sulla questione dei vincoli idrogeologici e sulle conseguenze per l’edificazione nella zona.

“Per quanto riguarda i vincoli idrogeologici, a causa dei quali vengono rilasciati pochissimi permessi di costruire ad Aranova, è questa maggioranza del candidato sindaco Mario Baccini che non ha saputo gestire la situazione e che oggi deve spiegare ai cittadini quali soluzioni abbia messo in campo”, conclude Di Genesio Pagliuca