Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 14 Novembre 2026

Califano (Pd) “Seconda stella a Pascucci prestigioso traguardo”

La consigliera regionale: “Giusto riconoscimento a uno straordinario lavoro pluriennale”

 

di Dario Nottola

 

La consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria dell’Unione comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano, esprime le sue congratulazioni a Gianfranco Pascucci, Vanessa Melis e a tutta la brigata di Pascucci al Porticciolo per il prestigioso traguardo della seconda stella Michelin.

 

“Questo risultato rappresenta il giusto riconoscimento a uno straordinario lavoro pluriennale, fondato sulla centralità delle nostre eccellenze gastronomiche e sulla costante valorizzazione del territorio, portato con orgoglio anche oltre i confini locali e nazionali. A loro va il più sincero ringraziamento per l’impegno quotidiano e per il lustro che continuano a dare alla nostra comunità”, conclude Califano.

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Politica

Trump e Baccini, due continenti e la stessa faccia della medaglia: Irienti chiede una svolta per Fiumicino

sabato, 14 Novembre 2026
Politica

Califano (Pd) "Seconda stella a Pascucci prestigioso traguardo"

sabato, 14 Novembre 2026
Cronaca

Dopo lo sgombero dei Bilancioni, il Collettivo No Porto annuncia un corteo

sabato, 14 Novembre 2026
Cronaca

D’Intino nuovo assessore alla Cultura: "Lavoriamo affinché Fiumicino divenga meta costante dell’agenda degli eventi per romani e turisti" (VIDEO)

sabato, 14 Novembre 2026
Sport

Best Woman 2026, torna la Camminata in Rosa contro la violenza di genere

venerdì, 13 Novembre 2026
Darsenamed
Parco da Vinci
Conad Fiumicino
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci