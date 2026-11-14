Califano (Pd) “Seconda stella a Pascucci prestigioso traguardo”

di Dario Nottola

La consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria dell’Unione comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano, esprime le sue congratulazioni a Gianfranco Pascucci, Vanessa Melis e a tutta la brigata di Pascucci al Porticciolo per il prestigioso traguardo della seconda stella Michelin.

“Questo risultato rappresenta il giusto riconoscimento a uno straordinario lavoro pluriennale, fondato sulla centralità delle nostre eccellenze gastronomiche e sulla costante valorizzazione del territorio, portato con orgoglio anche oltre i confini locali e nazionali. A loro va il più sincero ringraziamento per l’impegno quotidiano e per il lustro che continuano a dare alla nostra comunità”, conclude Califano.