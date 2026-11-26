Baccini all’Anci a Verona: un’Europa più forte si costruisce partendo dai Comuni

I Comuni siano messi nelle condizioni di governare

di Dario Nottola

La semplificazione amministrativa, il ruolo dei sindaci, il dopo Pnrr, il superamento di burocrazie e vincoli, l’Europa e le politiche comunitarie. Sono tra i temi toccati dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, intervenendo oggi all’Assemblea dell’Anci a Verona, al convegno “Le città al centro dell’Europa che cambia – L’Agenda europea per le città: il dialogo tra Regioni, Province, Comuni e Istituzioni europee”, un momento di confronto dedicato al ruolo degli enti territoriali nelle politiche europee e alla necessità di rafforzare il dialogo tra i diversi livelli istituzionali.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, e Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, che ha richiamato l’attenzione sul ruolo fondamentale dei sindaci e delle amministrazioni comunali. In collegamento da remoto sono intervenuti anche gli europarlamentari Denis Nesci e Valentina Palmisano.

Al centro del dibattito, il rapporto tra istituzioni europee e autonomie locali, le difficoltà amministrative che interessano i territori e l’esigenza di rendere i Comuni più partecipi ai processi decisionali.

Il primo cittadino ha rimarcato che i “Comuni sono l’ultimo baluardo della democrazia: oggi lo sfilacciamento che c’è tra i Comuni, le Regioni, il Governo centrale è abissale. La gente trova quindi soddisfazione dei propri bisogni solo nella prossimità degli enti locali e dei sindaci. Possiamo anche parlare di Europa, ma la si può solo costruire dal basso, con una condivisione degli obiettivi da raggiungere che parta dai Comuni e dalle Regioni”. Sulla semplificazione amministrativa, Baccini ha rilevato l’“appesantimento, tra norme e vincoli, che grava sui Comuni, che non hanno le risorse necessarie. La proposta, dopo il Pnrr, per smuovere anche un po’ il Pil, è di creare un tavolo permanente tra Comuni, Regioni ed Europa e mettere insieme un partenariato pubblico-privato; ci vuole anche una sensibilità nuova da parte delle Regioni per togliere burocrazia sul blocco dei piani regolatori ed i vincoli idrogeologici, che rendono impossibile lo sviluppo, la programmazione e la vita sui territori. I Comuni non chiedono assistenza, ma di essere messi in condizione di governare”.

“I Comuni sono, infatti, le istituzioni più vicine ai cittadini e quelle alle quali le persone si rivolgono per trovare risposte ai propri bisogni, ma esiste una distanza significativa tra gli enti locali, le Regioni e il Governo centrale, che rischia di rendere sempre più complessa la gestione delle problematiche dei territori. I sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali sono chiamati ad affrontare direttamente le esigenze delle comunità, anche quando le competenze e le responsabilità sono distribuite tra diversi livelli amministrativi – ha dichiarato ancora Baccini durante il suo intervento –. Parlare di Europa significa anche ripensare il rapporto tra le istituzioni, partendo dal principio che un’Europa solida non può essere costruita soltanto attraverso le decisioni dei Governi centrali. È necessario coinvolgere i Comuni e le Regioni nella definizione degli obiettivi e delle strategie, riconoscendo il contributo prezioso e l’esperienza diretta di chi amministra i territori”.

Il sindaco ha quindi posto l’accento sulla necessità di una maggiore semplificazione amministrativa. “La burocrazia è troppo spesso un ostacolo all’azione amministrativa. Occorrono interventi legislativi che consentano di snellire le procedure e garantire ai Comuni una maggiore capacità operativa – ha proseguito il primo cittadino –. Per questo propongo l’istituzione di un tavolo permanente di confronto tra Comuni, Regioni e rappresentanti delle istituzioni europee, che permetta di affrontare le criticità e individuare soluzioni condivise. I Comuni chiedono di essere messi nelle condizioni di governare, assumersi le proprie responsabilità e dare risposte ai cittadini. Se vogliamo costruire un’Europa più vicina alle persone, dobbiamo partire proprio dalle comunità locali e dalle istituzioni che le rappresentano”.

I Comuni italiani, di fatto, giocano da diversi anni un ruolo chiave nell’attuazione delle politiche comunitarie e dal loro coinvolgimento diretto passa il successo dell’agenda europea per le città definita a Bruxelles.

I Comuni, poi, sono da sempre scuola di democrazia: “Grande è la vostra responsabilità. Altrettanto grande il vostro impegno; così come la riconoscenza che la Repubblica vi deve – così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea nazionale dell’Anci –. I Comuni sono parti co-essenziali dell’identità della Repubblica. Sono forti della loro vicinanza ai cittadini, sensori del loro legame con le istituzioni, ne esprimono con immediatezza sentimenti e attese, oltre a rispecchiarne le necessità”, ha affermato il capo dello Stato, ricordando il valore delle autonomie locali nell’architettura democratica del Paese e il loro ruolo nel rendere effettivi i principi di cittadinanza, libertà, uguaglianza ed equità sociale.

“L’esperienza conferma il ruolo decisivo delle autonomie locali per lo sviluppo del Paese e lascia in eredità un metodo che non va disperso”, ha detto Mattarella, riferendosi anche al contributo dei Comuni nell’attuazione dei progetti del Pnrr. “Il compito, oggi, non si esaurisce con il venir meno delle risorse europee del Pnrr. Resta fermo, per la Repubblica, il dovere di adoperarsi al meglio per i propri cittadini”.

Il presidente ha quindi richiamato le principali sfide che attendono le amministrazioni locali: “I Comuni intercettano disagi e problemi e operano al crocevia tra azioni di sostegno allo sviluppo e interventi per ridurre il divario di opportunità, i margini di esclusione”. Tra le questioni più urgenti, le politiche abitative, “oggi elemento critico tra i più impegnativi, soprattutto nelle aree metropolitane”, e la sicurezza delle comunità.

“Sicurezza è certezza di non essere lasciati soli nelle difficoltà, è accessibilità ai servizi, è esercizio dei diritti e della cittadinanza, è contrasto all’esclusione e al degrado. Ancor più di ieri, a fronte dell’inverno demografico, sicurezza è costruire il futuro favorendo l’inserimento e la partecipazione dei giovani”, ha sottolineato Mattarella.