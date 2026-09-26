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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 26 Settembre 2026

Malore per un diportista al largo di Ostia, soccorso dalla Guardia Costiera

L’imbarcazione scortata fino al Porto Turistico di Roma, ad Ostia

 

La Capitaneria di porto di Roma ha soccorso al largo di Ostia un diportista che ha accusato un malore, perdendo conoscenza, a bordo di un’imbarcazione. La Sala operativa di Fiumicino ha ricevuto la segnalazione di un giovane diportista che ha comunicato di trovarsi su una piccola barca a motore insieme ad un’altra persona; quest’ultima era stata colta da un improvviso malore. È stata pertanto informata della situazione la Direzione Marittima di Civitavecchia ed è stata inviata sul posto la motovedetta SAR CP836. L’equipaggio della Guardia Costiera, una volta avvicinato il natante, ha verificato che le condizioni per un trasbordo della persona in stato di incoscienza non erano ottimali e, pertanto, un membro dell’equipaggio è salito a bordo della barca per accelerarne il rientro verso il Porto Turistico di Roma, ad Ostia, dove è giunta scortata dalla CP836. In porto, i sanitari del 118, allertati dalla Sala operativa insieme al personale della Delegazione di spiaggia di Ostia, hanno atteso il diportista per il trasferimento presso il più vicino nosocomio e gli accertamenti del caso.

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