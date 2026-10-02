Via del Faro, quegli sportelli aperti diventano contenitori per i rifiuti

La segnalazione riguarda l’area nei pressi dell’ufficio postale dell’Isola Sacra, molto frequentata ogni giorno dai cittadini

Vorrei segnalare una situazione di degrado che riguarda l’area di via del Faro, nei pressi dell’ufficio postale dell’Isola Sacra.

In questo punto sono presenti alcune strutture che, a quanto sembra, ospitano tubazioni dell’acqua o altri impianti di servizio. Il problema è che gli sportelli di accesso risultano aperti e, proprio per questo, questi spazi vengono purtroppo utilizzati da alcune persone come veri e propri contenitori per l’immondizia (vedi foto).

All’interno vengono infatti abbandonati rifiuti di vario genere, con un evidente danno per il decoro e la pulizia della zona.

Considerando che si tratta di un luogo molto frequentato dai cittadini, anche per la presenza dell’ufficio postale, credo sarebbe opportuno intervenire quanto prima, verificando la situazione e provvedendo semplicemente alla chiusura degli sportelli, così da impedire che questi vani continuino a essere utilizzati impropriamente come cassonetti.

Una piccola attenzione che potrebbe contribuire a mantenere più pulita e decorosa una zona quotidianamente attraversata da molte persone.

Lettera inviata da: Sandra V.

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