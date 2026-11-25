“Il futuro della pesca a Fiumicino passa attraverso il dialogo, la responsabilità e il rispetto delle istituzioni”

Martin Pescatore 2025 ODV chiarisce la propria posizione

In riferimento alle recenti comunicazioni diffuse sui social network riguardanti progetti, iniziative e possibili future modalità di fruizione del canale di Fiumicino per la pratica della pesca sportiva, la “Martin Pescatore 2025 ODV” ritiene opportuno chiarire pubblicamente la propria posizione.

Da circa un anno la nostra associazione è impegnata in un percorso di dialogo e collaborazione con l’Amministrazione comunale di Fiumicino e con la Capitaneria di Porto, finalizzato alla valorizzazione del territorio, alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza e alla promozione dell’inclusione sociale attraverso la pesca sportiva.

Un percorso costruito con gradualità, rispetto delle competenze istituzionali, disponibilità al confronto e consapevolezza delle numerose criticità che caratterizzano il nostro canale. Le giornate di pulizia ambientale realizzate con il patrocinio del Comune e con il consenso della Capitaneria di Porto rappresentano una testimonianza concreta di questo impegno.

Parallelamente, l’associazione ha lavorato alla progettazione di numerose iniziative di interesse collettivo, tra cui: la realizzazione di postazioni di pesca accessibili alle persone con disabilità, il recupero ambientale e riqualificazione delle sponde del canale, percorsi educativi e formativi rivolti alle nuove generazioni, la realizzazione di una scuola di pesca inclusiva, progetti di sicurezza attraverso l’installazione di postazioni salvavita e defibrillatori, la promozione della pesca responsabile e della cultura del rispetto ambientale, la collaborazione tra volontariato, cittadini, pescatori e istituzioni.

Tutte queste iniziative nascono da una precisa filosofia associativa: contribuire al miglioramento della nostra città, mettendo la passione per la pesca al servizio della collettività. Prima i doveri, poi le opportunità. Martin Pescatore 2025 ODV è pienamente consapevole della complessità normativa, operativa e infrastrutturale che interessa la pratica della pesca lungo il canale di Fiumicino. L’attuale situazione non può essere interpretata come un’autorizzazione generalizzata alla pesca, né può essere considerata una condizione definitivamente acquisita.

Proprio per questo motivo abbiamo sempre ritenuto indispensabile sottoporre preventivamente le nostre proposte alle istituzioni competenti, senza anticipare pubblicamente risultati, autorizzazioni o decisioni che non spettano alla nostra associazione. Riteniamo che qualsiasi progetto riguardante il futuro della pesca nel canale, soprattutto quando coinvolge minori, persone con disabilità o altre categorie che necessitano di particolari tutele, debba essere preceduto da un’attenta valutazione degli aspetti normativi, organizzativi, assicurativi e di sicurezza.

Un progetto, per quanto meritevole nelle intenzioni, non può essere presentato come una realtà acquisita prima che ne siano state verificate le condizioni di fattibilità. Alla luce delle recenti comunicazioni diffuse da altre realtà associative, precisiamo pertanto che Martin Pescatore 2025 ODV non è coinvolta nelle iniziative annunciate e prende formalmente le distanze dalle dichiarazioni e dalle modalità comunicative che non rispecchiano il percorso istituzionale, prudente e collaborativo da noi intrapreso.

L’incontro del prossimo 9 dicembre dell’Associazione Martin Pescatore 2025 ODV con l’Amministrazione Comunale conferma la propria partecipazione a tutte le iniziative in essere. Accogliamo positivamente la volontà del Comune di favorire il dialogo tra le diverse realtà associative del territorio e ringraziamo l’Amministrazione per questa opportunità di confronto. Parteciperemo con spirito costruttivo, disponibilità all’ascolto e apertura verso eventuali forme di collaborazione, purché fondate su principi condivisi, rispetto reciproco, sicurezza, legalità e reale inclusione. Riteniamo tuttavia che collaborare non significhi necessariamente rinunciare alla propria identità, alla propria filosofia associativa o ai principi sui quali si è costruito il proprio percorso.

Per Martin Pescatore 2025 ODV alcuni valori rimangono imprescindibili. Crediamo in una pesca accessibile e inclusiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti, nella convivenza tra le differenti tecniche di pesca consentite, senza discriminazioni o esclusioni arbitrarie, nell’educazione e nella sensibilizzazione, piuttosto che nella contrapposizione.

Crediamo che il volontariato debba affiancare le istituzioni, senza sostituirsi ad esse nell’esercizio delle loro funzioni e competenze e che nessuna associazione debba considerarsi proprietaria del canale o depositaria esclusiva degli interessi dei pescatori. Anche alla luce delle future trasformazioni infrastrutturali e portuali che interesseranno Fiumicino, riteniamo fondamentale proseguire il lavoro di dialogo con le autorità competenti, affinché possano essere valutate eventuali soluzioni sostenibili, sicure e compatibili con le esigenze del territorio.

Non cerchiamo contrapposizioni, primati o riconoscimenti esclusivi, cerchiamo soluzioni. Non vogliamo un canale riservato a pochi, ma un territorio più sicuro, rispettato, accessibile e inclusivo, nel quale la pesca sportiva possa trovare, laddove consentito, una propria collocazione responsabile. Continueremo a lavorare con la stessa discrezione, serietà e determinazione che hanno caratterizzato il nostro percorso fino a oggi, nel pieno rispetto dell’Amministrazione comunale, della Capitaneria di Porto e di tutte le autorità competenti.

Non lavoriamo per conquistare il canale, lavoriamo per contribuire al suo futuro, per Fiumicino, per i suoi cittadini e per tutti i suoi pescatori.

Lettera inviata dal Consiglio Direttivo Martin Pescatore ODV

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it